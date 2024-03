No luxo de Mar-a-Lago, a coroação de Donald Trump

No salão de baile de sua mansão em Mar-a-Lago, Donald Trump foi muito festejado na terça-feira à noite, reverenciado quase como um rei após os excelentes resultados da ‘Superterça’.

O ex-presidente de 77 anos, grande vencedor do lado republicano na ‘Superterça’, domina o ambiente como ninguém. No luxo da sua residência na Flórida, ele pode receber o carinho dos simpatizantes mais próximos: integrantes do partido no estado, líderes de grupos de apoio e doadores.

Como sempre, a festa segue um roteiro bem ensaiado. “Senhoras e senhores, por favor, deem as boas-vindas ao próximo presidente dos Estados Unidos”, afirma o mestre de cerimônias. Os convidados aplaudem com entusiasmo.

Trump abre passagem entre os presentes, todos com seus smartphones para registrar o momento, e sobe no palco diante de uma fila de bandeiras dos Estados Unidos.

Ele balança a cabeça ao som da canção que sempre o acompanha nos palanques, “God Bless The USA”, do cantor country Lee Greenwood, e cerra os punhos. Quando ele começa a discursar, todos ficam em silêncio.

“Eles chamam de ‘Superterça’ por um motivo”, disse Trump, ao celebrar o sucesso na data crucial das primárias. “Isto é muito grande. Eles me dizem, os especialistas e outros, que nunca houve uma como esta, nunca houve algo tão conclusivo”.

Dezenas de convidados gritam de alegria.

– “O único candidato” –

Durante horas, os simpatizantes de Trump compartilharam bebidas, canapés e conversas animadas, interrompidas por gritos de alegria cada vez que as telas de televisão mostravam um novo estado vencido pelo ex-presidente.

Há jovens e idosos, homens e mulheres… todos unidos pela ilusão de ver um homem que idolatram.

Além dos ternos e vestidos de gala, também é possível observar os tradicionais bonés vermelhos com a mensagem “Make America Great Again” (“Façam os EUA grandes novamente”). Entre as gravatas e sapatos elegantes, alguns vestem coletes de motociclista.

“Não acredito que a outra candidata republicana (a ex-embaixadora na ONU Nikki Haley) tenha alguma chance. Ela deveria desistir”, afirma April Culbreath, presidente do partido no condado de Manatee, Flórida.

“Nós, os apoiadores de Trump, sabemos que ele é o único candidato”, acrescenta.

Após o discurso de 20 minutos, quando o anfitrião agradece e se despede, ninguém em Mar-a-Lago tem dúvidas de que ele derrotará o democrata Joe Biden nas eleições de novembro e voltará à presidência.

“As pessoas estão cansadas do que está acontecendo: a inflação, as guerras, as coisas ‘woke’, só querem os preços baratos da gasolina e comida barata, só querem ter novamente uma grande economia e um país seguro novamente”, disse Greg Aselbekian, representante do grupo Veteranos por Trump.

“E ele é o cara para isto”, conclui.

