No Paraguai, Milei homenageia Kirk e rejeita “qualquer opção moderada”

O presidente argentino, Javier Milei, homenageou nesta terça-feira (16) o ativista americano Charlie Kirk, assassinado na semana passada, e alertou contra “as terceiras vias” entre a direita e o socialismo, ao inaugurar a conferência conservadora CPAC em Assunção, no Paraguai.

“Quero começar lembrando de Charlie Kirk, um dos melhores divulgadores das ideias de liberdade”, declarou Milei diante de 600 participantes em um hotel na capital paraguaia. “Sua morte não deve nos paralisar, temos a obrigação de seguir em frente”, acrescentou.

A conferência dedicou um minuto de silêncio em homenagem ao ativista americano, aliado próximo do presidente Donald Trump assassinado na última quarta-feira com um tiro no pescoço durante um evento em uma universidade de Utah.

O americano Matt Schlapp, presidente da CPAC (sigla em inglês para Conferência de Ação Política Conservadora), disse que o fórum ocorre “em um momento crítico” da política internacional, marcado pelo crime contra o influenciador de extrema direita.

Em outro evento durante a tarde, diante de aproximadamente 1.200 jovens empreendedores, Milei foi além ao afirmar que defender “as ideias de liberdade se tornou um pouquinho mais arriscado”.

O presidente argentino citou a tentativa de assassinato de Donald Trump, o crime contra o político colombiano Miguel Uribe e o ataque com faca contra o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro.

“Recentemente jogaram um paralelepípedo em mim, mas eu desviei. Se tivesse me acertado na cabeça, poderia ter me matado”, contou.

Milei foi atacado com pedras e outros objetos em 27 de agosto na cidade de Lomas de Zamora, na província de Buenos Aires.

O dirigente ultraliberal, que enfrenta uma das maiores crises internas em seus 21 meses de gestão, com acusações de corrupção, desafios políticos e turbulências financeiras, defendeu suas reformas econômicas e alertou contra soluções intermediárias na política.

“Há capitalismo de livre iniciativa e há socialismo real, qualquer solução intermediária tende ao socialismo e isso é pobreza”, disse. “Não há terceira via neste caminho. Qualquer opção moderada, entre muitas aspas, é funcional ao sistema decadente que estamos deixando para trás com tanto esforço.”

Na segunda-feira, Milei disse aos argentinos que “o pior já passou” e anunciou que, em 2026, aumentará os gastos com aposentadorias, saúde, educação e pessoas com deficiência, os setores mais afetados pelo ajuste fiscal de seu governo e que costumam ser foco de protestos.

