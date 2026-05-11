Nobel da Paz iraniana Narges Mohammadi liberada sob fiança para receber tratamento médico

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As autoridades iranianas libertaram sob fiança no domingo (10) a laureada com o Prêmio Nobel da Paz de 2023, Narges Mohammadi, que foi transferida para Teerã para receber tratamento médico, anunciou sua fundação.

Crítica habitual do governo iraniano e ativista dos direitos humanos, Mohammadi, 54 anos, luta há mais de 20 anos contra a pena de morte e a obrigatoriedade do véu para as mulheres na república islâmica.

Ela foi detida em 12 de dezembro em Mashhad (leste) por críticas às autoridades religiosas iranianas e, desde o seu encarceramento em Zanjan (norte), seu estado de saúde piorou consideravelmente.

Após dez dias de hospitalização em Zanjan, no norte do Irã, Mohammadi “se beneficiou de uma suspensão da sua condenação em troca de uma fiança considerável”, indicou sua fundação em um comunicado.

Narges Mohammadi foi transferida de ambulância para um hospital em Teerã “para ser tratada pela sua própria equipe médica”, acrescenta a nota.

A fundação da vencedora do Nobel afirmou que ela precisava de cuidados especializados e que era necessário “garantir que nunca retorne à prisão para cumprir os 18 anos restantes de sua sentença”.

Seu advogado, Mostafa Nili, confirmou na rede social X que ela foi transferida para Teerã “após uma ordem que suspende a execução de sua sentença por razões médicas”.

Na semana passada, seus apoiadores alertaram que ela corria o risco de morrer na prisão após dois supostos enfartes em Zanjan.

“A vida de Narges Mohammadi está por um fio”, declarou em um comunicado seu marido, Taghi Rahmani, que vive em Paris.

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