Noboa denuncia ‘irregularidades’ na apuração de votos no Equador

O presidente do Equador, Daniel Noboa, denunciou “irregularidades” na apuração dos votos do primeiro turno da eleição presidencial do Equador, que não coincide com os cálculos de sua campanha, que o situavam como vencedor com “um número maior”.

“Houve muitas irregularidades e continuávamos contando. Seguíamos revisando em certas províncias que havia coisas que não batiam ou, inclusive, não batiam com a contagem rápida da OEA, que nos colocava com um número maior, o trabalho ainda não está terminado”, disse o presidente, de 37 anos, em uma entrevista à Rádio Centro de Guayaquil.

Noboa explicou desta maneira o motivo de não ter celebrado nem discursado ao final do dia de eleição, no domingo, quando os resultados já indicavam um empate técnico com a candidata de esquerda Luisa González.

Com 96% das urnas apuradas, Noboa (44,15%) supera por margem ínfima González (43,95%), candidata do ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017).

Para vencer a eleição no primeiro turno é necessário superar 50% dos votos ou 40% com uma diferença de 10 pontos sobre o segundo colocado.

Embora as pesquisas de campanha já apontassem para o segundo turno, o empate virtual no primeiro turno surpreendeu um país polarizado, abalado pela violência do narcotráfico.

“É uma grande vitória, vencemos (…) estamos quase em um empate técnico”, celebrou González no domingo.

No segundo turno de 13 de abril, os candidatos reeditarão o duelo das eleições atípicas de 2023, quando Noboa se tornou um dos presidentes mais jovens do mundo.

Na segunda-feira o chefe de Estado quebrou o silêncio com um comunicado curto.

“Ganhamos o primeiro turno contra todos os partidos do Velho Equador”, afirmou.

A população lamenta os danos provocados por um Estado endividado, com uma taxa de pobreza de 28% e concentrado em financiar a cara guerra contra o narcotráfico. Em 2023, o país registrou o recorde de 47 homicídios para cada 100.000 habitantes, mas após 14 meses de governo de Noboa o número caiu para 38, segundo informações oficiais.

