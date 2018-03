Nova etapa na luta contra a doença do sono

Essa doença, como a malária, a febre amarela e outras enfermidades transmitidas por insetos, atingem as regiões mais pobres do mundo. Regiões onde faltam recursos econômicos, as águas estão infestadas e as populações vivem em situações precárias. Pesquisa prometedora O interesse da indústria farmacêutica por essas doenças tropicais é mínimo porque as pesquisas não compensam. As terapias disponíveis são antiquadas e superadas diante da evolução de agentes patógenos mais resistentes. Além disso, essas terapias provocam efeitos colaterais graves. Diante desse panorama desolador, só pode ser auspicioso o trabalho de cientistas que aplicam tecnologias avançadas na luta contra enfermidades negligenciadas. É o caso de pesquisadores como Thomas Seebeck e Roya Zoraghi, do Instituto de Biologia Celular de Berna, a capital suíça. Os dois biólogos identificaram um ponto fraco do "trypanosoma brucei", o parasita monocelular responsável pela doença do sono, transmitido ao homem pela mosca tsé-tsé. Veículo de contágio A mosca, muito difundida nas florestas e savanas da África ao sul do Saara, transmite o parasita e o injeta no organismo de suas vítimas quando as pica para sugar o sangue, como o faz o mosquito que transmite a febre amarela. O "trypanosoma brucei" reproduz-se no sangue das vítimas (animais e homens) durante uma fase de incubação caracterizada por sintomas leves: febre, dor de cabeça e dores musculares. O parasita chega então ao cérebro de seu "hóspede" e o danifica de maneira irreversível. Os sintomas que se manifestam nessa fase são muito mais graves: desorientação, falta de coordenação dos movimentos, insônia noturna e sono diurno irresistível. E por fim, o paciente entra em coma e morre. Proteína milagrosa Os medicamentos utilizados até agora para tratar da doença do sono apenas são eficazes no início da fase de infecção e provocam graves efeitos colaterais. A descoberta dos dois biólogos de Berna - descrita em páginas de "Proceedings of the National Academy os Sciences" -, abre perspectivas de emprego de novas substâncias letais para o parasita e menos prejudiciais ao organismo do paciente. Thomas Seebeck e Roya Zoraghi isolaram uma proteína do "trypanosoma brucei" indispensável para sua propagação no sangue da vítima. Os dois biólogos experimentaram numa amostra de sangue infetado uma substância que impede o funcionamento dessa proteína. O parasita parou de reproduzir e, por fim, morreu. Maria Cristina Valsecchi

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Nova etapa na luta contra a doença do sono 02. Abril 2002 - 12:24 Biólogos da Universidade de Berna descobriram meio de combater o "tripanosoma brucei", parasita responsável pela doença do sono. Essa doença, como a malária, a febre amarela e outras enfermidades transmitidas por insetos, atingem as regiões mais pobres do mundo. Regiões onde faltam recursos econômicos, as águas estão infestadas e as populações vivem em situações precárias. Pesquisa prometedora O interesse da indústria farmacêutica por essas doenças tropicais é mínimo porque as pesquisas não compensam. As terapias disponíveis são antiquadas e superadas diante da evolução de agentes patógenos mais resistentes. Além disso, essas terapias provocam efeitos colaterais graves. Diante desse panorama desolador, só pode ser auspicioso o trabalho de cientistas que aplicam tecnologias avançadas na luta contra enfermidades negligenciadas. É o caso de pesquisadores como Thomas Seebeck e Roya Zoraghi, do Instituto de Biologia Celular de Berna, a capital suíça. Os dois biólogos identificaram um ponto fraco do "trypanosoma brucei", o parasita monocelular responsável pela doença do sono, transmitido ao homem pela mosca tsé-tsé. Veículo de contágio A mosca, muito difundida nas florestas e savanas da África ao sul do Saara, transmite o parasita e o injeta no organismo de suas vítimas quando as pica para sugar o sangue, como o faz o mosquito que transmite a febre amarela. O "trypanosoma brucei" reproduz-se no sangue das vítimas (animais e homens) durante uma fase de incubação caracterizada por sintomas leves: febre, dor de cabeça e dores musculares. O parasita chega então ao cérebro de seu "hóspede" e o danifica de maneira irreversível. Os sintomas que se manifestam nessa fase são muito mais graves: desorientação, falta de coordenação dos movimentos, insônia noturna e sono diurno irresistível. E por fim, o paciente entra em coma e morre. Proteína milagrosa Os medicamentos utilizados até agora para tratar da doença do sono apenas são eficazes no início da fase de infecção e provocam graves efeitos colaterais. A descoberta dos dois biólogos de Berna - descrita em páginas de "Proceedings of the National Academy os Sciences" -, abre perspectivas de emprego de novas substâncias letais para o parasita e menos prejudiciais ao organismo do paciente. Thomas Seebeck e Roya Zoraghi isolaram uma proteína do "trypanosoma brucei" indispensável para sua propagação no sangue da vítima. Os dois biólogos experimentaram numa amostra de sangue infetado uma substância que impede o funcionamento dessa proteína. O parasita parou de reproduzir e, por fim, morreu. Maria Cristina Valsecchi