Nova Fundação Cartier para Arte Contemporânea, projetada por Jean Nouvel, é inaugurada em Paris

Uma nova Fundação Cartier para a Arte Contemporânea abre as portas no próximo sábado (25) no centro de Paris, em frente ao Louvre, em um edifício projetado pelo arquiteto francês Jean Nouvel.

Este novo estabelecimento, integrado em um antigo edifício que abrigava santuários, dispõe de 8.500 metros quadrados de espaços acessíveis ao público, dentre eles 6.500 metros quadrados destinados às exposições.

O estabelecimento se encontra em frente ao Museu do Louvre, em plena polêmica após o roubo de joias imperiais e reais que ocorreu no domingo passado.

A fundação, financiada pela marca de joias de luxo Cartier (grupo Richemont), busca aproveitar a onda de visitantes do Louvre (9 milhões em 2024) para “aumentar a sua frequência, atender às expectativas de seus apreciadores e também de um novo público”, explicou à AFP seu diretor, o belga Chris Dercon.

Situado no centro de eixo cultural “mítico” composto pelo Louvre, pelo teatro da Comédie Française e por outros dois museus de destaque, entre eles o que abriga a coleção particular do empresário francês François Pinault, o novo edifício da Fundação Cartier “está à altura da importância da coleção e de sua história”, acrescenta.

Nouvel, de 80 anos, já havia projetado o primeiro edifício parisiense da fundação, totalmente envidraçado, localizado no 14º distrito e inaugurado em 1994, que havia ficado “um pouco pequeno”, segundo Dercon.

A última exposição em sua antiga sede esteve dedicada à artista têxtil colombiana Olga de Amaral e atraiu 220 mil visitantes.

O novo centro apresentará, de forma rotatória, cerca de 600 obras de uma centena de artistas contemporâneos pertencentes à coleção da fundação, criada em 1984 e que conta com um fundo de cerca de 4.500 peças no total.

Entre estes criadores, estão o britânico Damian Hirst, os americanos David Lunch, Joan Mitchell, Patti Smith e o fotógrafo francês Raymond Depardon.

O prédio, entre um templo e um transatlântico industrial, foi concebido como “uma viagem ao futuro” e “um museu do século XXI”, declarou Nouvel ao apresentá-lo há um ano.

O custo total foi estimado em 230 milhões de euros (quase 270 milhões de dólares ou 1,4 bilhão de reais na cotação atual), detalhou Alain Dominique Perrin, presidente da fundação.

