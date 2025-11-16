Novo ataque dos EUA contra suposta lancha do tráfico no Pacífico eleva mortes para 83

2 minutos

O Comando Sul dos Estados Unidos (SOUTHCOM) anunciou que realizou um novo ataque contra uma embarcação em águas internacionais do Oceano Pacífico, no qual matou três supostos narcotraficantes.

Desde o início de setembro, quando iniciou uma campanha com o envio de navios de guerra ao Mar do Caribe, as forças americanas mataram pelo menos 83 pessoas, às quais acusam de tráfico de drogas, de acordo com um balanço da AFP baseado em números anunciados ao público.

“As informações confirmaram que o bote estava envolvido no contrabando ilegal de entorpecentes”, afirmou neste domingo (16) o SOUTHCOM, que opera na região de América Latina e do Caribe. O ataque ocorreu no sábado.

Os Estados Unidos não apresentaram evidências que apoiem suas afirmações de que as pessoas atingidas pelos ataques, em mais de 20 operações em mar aberto no Caribe e no Pacífico, eram de fato narcotraficantes.

Especialistas afirmam que essas mortes equivalem a execuções extrajudiciais, mesmo em se tratando de traficantes reconhecidos.

o governo da Venezuela, no entanto, vê o destacamento militar naval americano como uma ameaça direta.

O presidente do país sul-americano, Nicolás Maduro, classificou no sábado o anúncio de Washington sobre novos exercícios militares conjuntos com Trinidad e Tobago como “irresponsáveis”.

Os Estados Unidos não reconhecem Maduro como presidente legítimo da Venezuela e oferecem uma recompensa de 50 milhões de dólares (cerca de R$ 265 milhões) por sua captura para que enfrente acusações como chefe de um cartel do narcotráfico.

Na sexta-feira, Trump disse que, “de certa forma”, já decidiu os próximos passos em relação à Venezuela.

“Não posso lhes dizer o que é, mas avançamos muito com a Venezuela no que diz respeito a interromper o fluxo de drogas”, declarou.

Anteriormente, Trump havia dito em uma entrevista à emissora CBS News que não acreditava que os Estados Unidos fossem entrar em guerra com a Venezuela, mas que achava que os dias de Maduro estavam contados.

O Comando Sul informou neste domingo que o grupo de ataque do porta-aviões USS Gerald R. Ford no Mar do Caribe segue as “ordens de Trump de desmantelar as organizações criminosas transnacionais e combater o narcoterrorismo em defesa da pátria”.

