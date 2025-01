Novo incêndio provoca ordens de evacuação na região de Los Angeles

Um novo incêndio florestal teve início nesta quarta-feira (22) na região de Los Angeles, obrigando autoridades a emitir milhares de ordens de evacuação na costa oeste dos Estados Unidos, que ainda se recupera de duas semanas de chamas intensas.

O fogo avançava sem controle pelas colinas próximas ao lago Castaic, e se propagou por mais de 2 mil hectares em apenas duas horas. As chamas são avivadas pelos ventos fortes e secos que costumam atingir a Califórnia nesta época do ano, que ganharam intensidade nesta semana na região, espalhando as colunas de fumaça e brasas.

Autoridades emitiram ordens de evacuação para cerca de 19 mil pessoas ao redor do lago, que fica cerca de 60 km ao norte de Los Angeles, perto da cidade de Santa Clarita.

“Estávamos passeando com os animais no entorno dessa colina e observei um pouco de fumaça. Em menos de cinco minutos, ela se tornou a maior coluna de fumaça que já vi. Do nada, ficou tudo escuro”, contou um morador ao canal de TV KTLA. Cerca de 2 mil estudantes foram retirados de estabelecimentos de ensino na região, informou o superintendente escolar de Castaic, Bob Brauniesen.

Dana Dierkes, da Floresta Nacional de Angeles, disse ao KTLA que as condições meteorológicas têm um papel crucial na propagação do novo incêndio no sul da Califórnia, que atravessa um começo da temporada de chuvas muito seco. “É um incêndio fortemente propagado pelo vento. Avança muito rapidamente”, ressaltou.

– ‘Devastação’ –

Estradas foram fechadas devido ao avanço das chamas, e autoridades pediram aos cidadãos que evitem a região.

O departamento do xerife do condado de Los Angeles pediu que os cidadãos acatem imediatamente as ordens de evacuação. A TV local exibiu imagens da polícia pedindo à vizinhança que deixasse a região.

Bombeiros do condado de Los Angeles e do departamento florestal combatiam as chamas em terra, enquanto outras equipes atacavam pelo ar, com helicópteros e outras aeronaves.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, informou que reforços estaduais foram enviados. “Continuaremos monitorando a situação”, publicou no X.

