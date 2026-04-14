Novo Nordisk anuncia aliança com a OpenAI para o desenvolvimento de medicamentos

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O grupo farmacêutico dinamarquês Novo Nordisk, conhecido pelo tratamento contra a obesidade Wegowy, anunciou nesta terça-feira (14) uma “aliança estratégica” com a OpenAI, empresa que criou o ChatGPT, para acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos.

O acordo tem como objetivo “ajudar a empresa a oferecer mais rapidamente novas opções terapêuticas mais eficazes aos pacientes”, informou o grupo dinamarquês em um comunicado.

A Novo Nordisk espera aproveitar “as capacidades avançadas em matéria de inteligência artificial para analisar conjuntos de dados complexos, identificar candidatos promissores a fármacos e reduzir o tempo necessário para passar da pesquisa ao paciente”, acrescenta a nota.

O laboratório dinamarquês, que também comercializa o Ozempic, um tratamento contra a diabetes que também é utilizado como emagrecedor, enfrenta uma forte concorrência de preços, em particular por parte da empresa americana Eli Lilly.

“A integração da IA ao nosso trabalho diário nos permite analisar conjuntos de dados em uma escala até agora impossível, identificar tendências que antes não conseguíamos ver e testar hipóteses de modo mais rápido do que nunca”, explicou o CEO da Novo Nordisk, Mike Doustdar.

Segundo o laboratório, programas-piloto serão criados nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, fabricação e atividades comerciais. O comunicado não apresenta detalhes financeiros sobre o acordo.

A indústria farmacêutica aposta na IA para acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos e vacinas.

Atualmente, o tempo de desenvolvimento de um medicamento pode superar 10 anos e, de cada 10 candidatos, apenas um chega a ser comercializado.

Analistas calculam que o custo médio de pesquisa e desenvolvimento para lançar um novo remédio no mercado fica próximo de 2 bilhões de dólares.

As grandes empresas farmacêuticas multiplicam suas colaborações com startups especializadas em IA aplicada à saúde.

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