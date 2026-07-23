Novo primeiro-ministro britânico anuncia medidas de apoio aos pubs

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O novo primeiro‑ministro britânico, o trabalhista Andy Burnham, anunciou nesta quinta‑feira (23) uma redução de 20% em impostos para pubs, discotecas e casas de show na Inglaterra.

A medida será aplicada apenas à Inglaterra, por enquanto, porque a política fiscal sobre empresas é administrada de maneira diferente nos territórios do Reino Unido.

A redução, cuja entrada em vigor está prevista para abril de 2027, permitirá que cerca de 32.000 empresas economizem aproximadamente 1.100 libras (7.442 reais) por ano.

A medida é a terceira anunciada pelo novo líder, que prometeu reduzir o custo de vida e sucedeu Keir Starmer como primeiro‑ministro na segunda‑feira.

O governo indicou que financiará a redução principalmente através de uma revisão tributária sobre negócios que “não proporcionam uma contribuição positiva”, como os de cigarros eletrônicos.

Em uma carta ao novo primeiro‑ministro, cerca de 120 milionários residentes no Reino Unido, entre eles o ex‑jogador Gary Lineker, pediram para pagar mais impostos.

“Temos condições de fazê‑lo”, escrevem os membros do grupo ‘Patriotic Millionaires UK’, afirmando que um aumento de impostos para as rendas mais altas poderia gerar cerca de 24 bilhões de libras (162,5 bilhões de reais).

Em outra frente, o primeiro-ministro também anunciou nesta quinta-feira a suspensão de uma reforma do governo anterior que teria aberto caminho para a libertação antecipada de cerca de 6.000 presos, em um momento em que o Reino Unido enfrenta um problema crônico de superlotação carcerária.

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