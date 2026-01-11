Novos bombardeios israelenses no sul do Líbano

O exército israelense realizou novos bombardeios neste domingo (11), após uma nova “ordem de evacuação” para um vilarejo no sul do Líbano devido a ataques à infraestrutura do Hezbollah, informou a agência de notícias libanesa NNA.

Esses ataques ocorrem depois que o exército libanês anunciou, na quinta-feira, que havia concluído o desarmamento do Hezbollah, grupo pró-Irã, no sul de Litani, a cerca de 30 km da fronteira com Israel, em conformidade com o acordo de cessar-fogo de novembro de 2024 entre Israel e o movimento libanês.

A NNA informou que “aviões de combate inimigos lançaram mais de dez bombardeios” contra o vilarejo de Kafr Hata (sul), localizado ao norte do rio Litani, causando “danos significativos” a edifícios.

Anteriormente, o porta-voz do exército israelense em árabe, coronel Avichay Adraee, disse na rede X que a “infraestrutura militar” pertencente ao Hezbollah na vila de Kafr Hata seria atacada “em breve” “em resposta às suas tentativas ilegais de restabelecer suas atividades na região”.

A Agência Nacional de Informações do Líbano informou sobre ataques israelenses às localidades de Mahmudiyeh, al-Dimasqiyeh e al-Bureij, assim como outras na região de Jezzine, sem relatos de vítimas.

No entanto, a maioria das localidades atingidas pelos ataques de domingo, assim como Kafr Hata, está situada ao norte do rio Litani.

O exército israelense já havia anunciado ataques na quinta e sexta-feira contra o Hezbollah em diversas áreas do sul do Líbano, visando “depósitos de armas e um local de produção de armamentos usados para reabastecimento e reforço militar”.

O Líbano está sob intensa pressão dos Estados Unidos para desarmar o Hezbollah, que se encontra enfraquecido após a guerra com Israel.

