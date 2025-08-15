The Swiss voice in the world since 1935

Novos compromissos são propostos em negociações sobre poluição por plástico

1 minuto

Um novo esboço de compromissos foi proposto na madrugada desta sexta-feira (15) aos governos de 185 países que negociam com dificuldade em Genebra um tratado internacional contra a poluição por plástico.

O texto, que inclui mais de uma centena de pontos a serem resolvidos, constitui “uma base aceitável de negociação”, indicaram duas fontes governamentais ouvidas pela AFP. Diversas ONGs, no entanto, consideraram o texto “insuficiente” para “proteger a saúde humana e o meio ambiente”.

