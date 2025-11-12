O bolso fará os americanos se interessarem pelo clima, diz governador da Califórnia

O clima precisa se tornar “uma questão de custo de vida” nos Estados Unidos para que os americanos se interessem por esse assunto, afirmou em Belém o governador da Califórnia, Gavin Newsom, que se mostrou otimista quanto ao futuro do Partido Democrata, após uma série de vitórias eleitorais.

Newsom, 58, conversou com um grupo de veículos, entre eles a AFP, durante a conferência anual da ONU sobre o clima. “É uma questão de custo de vida, de discussões diárias das famílias”, comentou, sobre a melhor forma de fazer com que os americanos se interessem pelas mudanças climáticas.

O governador mencionou o custo de seguros em estados como Flórida, Nova Jersey e na própria Califórnia, atingida no começo do ano por um dos piores incêndios de sua história. Catástrofes como essa causaram uma crise no mercado de seguros residenciais, com aumento de taxas, cancelamentos de coberturas e longos atrasos para receber as indenizações.

“Energia verde é energia barata”, disse Newsom, repetindo um argumento confirmado por dados mundiais, embora na Califórnia, onde as contas de energia são altas, o cenário seja mais complexo.

– Rivalidade com Trump –

O governador, que está à frente da quarta maior economia do mundo, é visto como possível candidato nas eleições presidenciais de 2028, embora ainda não tenha oficializado essa intenção.

Na COP30, Newsom lançou ontem uma ofensiva de carisma, criando um contraste entre a ausência do governo Trump das negociações e os esforços da Califórnia para tornar sua economia, de US$ 4,1 trilhões (R$ 22 trilhões), mais verde.

Trump parece ter notado: o jornal The New York Times noticiou que o governo federal planeja retomar a perfuração de petróleo em alto-mar na costa da Califórnia, depois que Newsom rejeitou categoricamente a proposta. “Sobre o nosso cadáver”, disse o governador.

O governo Trump também lançou uma ofensiva contra as energias solar e eólica nos Estados Unidos, abandonando os créditos fiscais para a energia limpa que foram um símbolo da política climática do seu antecessor democrata Joe Biden.

– ‘Novamente de pé’ –

Consultado sobre a ideia de uma COP em solo americano, o que seria possível apenas a partir de 2031, o líder democrata respondeu que “ficaria muito entusiasmado, como governador”, em promovê-la. “Mas não sou ingênuo: nossas chances de conseguir isso talvez sejam, agora, de 0,5% em termos de apoio”, acrescentou. “O governo Trump não fez nada para merecê-lo.”

Os democratas sofreram uma derrota expressiva no ano passado, nas eleições gerais, mas o partido oposicionista obteve neste mês vitórias importantes em eleições locais e estaduais.

Questionado se os democratas haviam ganhado um novo impulso, Newsom afirmou: “A resposta é inequívoca: sim. Este partido está novamente de pé. Estamos alertas, não estamos na defensiva. É um momento muito animador.”

O governador, no entanto, expressou frustração com a decisão de alguns democratas no Senado de se juntar aos republicanos para encerrar o impasse que levou ao fechamento do governo sem obterem as concessões sobre os subsídios à cobertura de saúde que reivindicavam.

