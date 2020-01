Glow-worm named Animal of the Year for 2019

A escolha do gato selvagem pela ProNaturaLink externo reflete o renascimento do animal desde a quase extinção até a conquista de um lugar nas florestas suíças das montanhas do Jura, no noroeste do país. A partir daí, espera-se que a criatura furtiva possa se espalhar pelo centro da Suíça e os pés dos Alpes.

O gato selvagem europeu é o Animal do Ano de 2020 06. Janeiro 2020 - 16:21 O gato selvagem europeu foi escolhido pela organização suíça Pro Natura como o Animal Suíço do Ano em 2020. A escolha do gato selvagem pela ProNatura reflete o renascimento do animal desde a quase extinção até a conquista de um lugar nas florestas suíças das montanhas do Jura, no noroeste do país. A partir daí, espera-se que a criatura furtiva possa se espalhar pelo centro da Suíça e os pés dos Alpes. Os defensores da natureza redobraram seus esforços para acompanhar a saúde das populações de gatos selvagens, analisando os pelos que eles deixam para trás enquanto marcam seus territórios - geralmente vários quilômetros quadrados para cada um dos animais solitários.