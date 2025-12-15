O que se sabe até agora sobre a morte do diretor Rob Reiner?

afp_tickers

4 minutos

O duplo assassinato do cineasta Rob Reiner e de sua esposa, Michel Singer Reiner, em sua casa em Los Angeles, abalou Hollywood e a cena política dos Estados Unidos nesta segunda-feira (15).

Reiner, de 78 anos, era um diretor querido na indústria do cinema, com sucessos como a paródia de rock “Isto é Spinal Tap” (1984), a aclamada comédia romântica “Harry & Sally – Feitos um para o Outro” (1989), o drama jurídico “Questão de Honra” (1992) e o clássico adolescente “Conta Comigo” (1986).

Michel Singer Reiner era fotógrafa e colaborou com o marido em seu filme de terror “Louca Obsessão” (1990).

Veja o que se sabe até agora sobre a morte do casal e as circunstâncias que cercam o caso.

– Ligação para a polícia –

A polícia recebeu uma chamada para comparecer à casa dos Reiner, em Brentwood, um bairro luxuoso de Los Angeles, no domingo à tarde por volta das 15h40 (20h40 de Brasília). Informações preliminares indicam que a ligação partiu de dentro da residência.

Os corpos de Rob e Michele Reiner foram encontrados sem vida na casa. Veículos da imprensa local informaram que eles pareciam ter sido esfaqueados, e alguns portais detalharam que foram degolados.

Investigadores inicialmente não encontraram sinais de entrada forçada.

O TMZ, meio especializado em celebridades, afirmou que a filha dos Reiner encontrou os corpos e disse à polícia que um membro da família havia sido o responsável.

– Prisão rápida –

Nick Reiner, filho do casal, foi interrogado pelas autoridades na noite de domingo em Los Angeles.

Segundo a polícia, o homem de 32 anos foi detido na manhã desta segunda-feira sob suspeita de duplo homicídio, com fiança fixada em 4 milhões de dólares (21,68 milhões de reais).

– Histórico de dependência –

O filho do cineasta já enfrentou problemas de dependência química. Passou parte da adolescência entrando e saindo de instituições de reabilitação e chegou a viver nas ruas.

Em 2015, quando aparentemente estava se recuperando, colaborou com o pai em “Being Charlie”, um filme semiautobiográfico sobre uma atriz bem-sucedida e um político em ascensão cujo filho é viciado em drogas.

Rob Reiner disse à imprensa, na época do lançamento do filme, que ser pai de um filho com problemas de dependência era difícil.

“Tem sido muito difícil viver isso pela primeira vez, com esses dolorosos altos e baixos”, contou ele, segundo o Los Angeles Times. “Fazer o filme remexeu tudo novamente.”

O TMZ informou que Rob e Michele foram com Nick a uma festa de Natal do comediante Conan O’Brien na noite de sábado, na qual convidados disseram ter visto “uma forte discussão” entre o pai e o filho.

– Reação política –

Como ativista em favor dos democratas e de causas progressistas, Rob Reiner fez campanha pelo casamento entre pessoas do mesmo sexo e por temas relacionados ao desenvolvimento infantil.

Sua morte repentina provocou reações de uma série de figuras do Partido Democrata, como os ex-presidentes Barack Obama e Joe Biden, assim como do governador Gavin Newsom.

Mas, em meio à enxurrada de homenagens, o presidente republicano Donald Trump atacou o diretor em sua rede Truth Social.

Ele disse que os Reiner “supostamente” morreram por conta da raiva que teriam provocado em seu entorno por sofrerem do que ele e seus seguidores chamam de “Síndrome de Loucura por Trump”, terminologia usada para afirmar que seus opositores demonstram uma hostilidade comparável a uma doença mental.

“Era conhecido por enlouquecer as pessoas com sua furiosa obsessão pelo presidente Donald J. Trump, com sua evidente paranoia atingindo novos patamares”, acrescentou o republicano.

O comentário foi criticado por personalidades de seu próprio partido, como os congressistas Thomas Massie, que disse que a mensagem foi inadequada, e Marjorie Taylor Greene, que afirmou não se tratar de política.

hg/sms/pr/mvl/ic/rpr