O que se sabe sobre a colisão aérea perto de Washington?

O que se sabe sobre a colisão aérea entre um avião de passageiros com 64 pessoas a bordo e um helicóptero militar, com outras três, perto de Washington?

– O que aconteceu? –

Pouco antes das 21h locais (23h de quarta-feira, hora de Brasília), ocorreu uma colisão em pleno voo entre um helicóptero militar e um avião da American Airlines nas imediações do aeroporto Ronald Reagan, às margens do rio Potomac, perto de Washington.

Em imagens captadas pelo Kennedy Center, um centro cultural em Washington, veem-se as luzes de um avião em trajetória descendente, e outras, menos brilhantes, de outra aeronave em sua direção, até que a colisão produz uma bola de fogo.

O avião, procedente de Wichita (Kansas), no centro dos Estados Unidos, tinha previsto pousar minutos depois, por volta das 21h.

O helicóptero fazia um voo de treinamento, segundo uma porta-voz militar.

As duas aeronaves caíram no Potomac, segundo as autoridades locais.

– Balanço de vítimas –

O chefe dos bombeiros de Washington afirmou que foram recuperados 28 corpos e descartou que haja sobreviventes.

“Não pensamos que haja sobreviventes”, disse, especificando que a corporação passou da fase de resgate “a uma operação de recuperação” dos corpos.

Sessenta passageiros e quatro tripulantes estavam a bordo do avião comercial, informou a American Airlines.

Três militares viajavam no helicóptero, segundo um oficial do exército americano.

– Resgate complexo –

Quando as aeronaves caíram no Potomac teve início uma operação de busca e resgate “muito complexa”.

Foram mobilizados mais de 300 socorristas, que trabalham em condições “extremamente difíceis”, explicou o chefe dos bombeiros de Washington, John Donnelly.

“Está muito escuro. A água está fria e turva. São condições muito difíceis para os mergulhadores”, descreveu. “Há vento, gelo, é perigoso”.

Vários botes navegam nas águas do rio Potomac.

Na margem, dezenas de luzes tremulam de forma intermitente, segundo jornalistas da AFP.

Vários helicópteros vasculham as águas do rio com feixes de luz.

São anunciados reforços da guarda-costeira.

“Esperamos que nossas operações durem vários dias”, alertaram as autoridades.

– Trump considera colisão evitável –

A colisão “deveria ter sido evitada”, disse o presidente Donald Trump em sua plataforma Truth Social.

“O avião estava em uma trajetória perfeita de aproximação do aeroporto. O helicóptero ia direto para o avião havia tempo. A noite estava clara, as luzes do avião brilhavam, por que o helicóptero não subiu ou desceu, ou deu uma volta? Por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que tinha que fazer, ao invés de perguntar se tinham visto o avião?”, questionou.

O secretário de Transportes americano, Sean Duffy, também afirmou, na quinta-feira, que a colisão poderia ter sido “absolutamente” evitada.

O aeroporto Ronald Reagan está paralisado até pelo menos as 11h locais desta quinta-feira (13h de Brasília).

