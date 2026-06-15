The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suíça
Guerras da informação
Democracia digital
Eleições globais
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

O que se sabe sobre o acordo entre Estados Unidos e Irã?

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
5 minutos

Irã e Estados Unidos alcançaram um acordo para acabar com quase quatro meses de guerra e preparar negociações profundas sobre o programa nuclear de Teerã ou a suspensão das sanções econômicas contra o país.

Até o momento, poucos detalhes foram divulgados oficialmente, mas a imprensa iraniana publicou o que, afirma, são os aspectos centrais do acordo de 14 pontos. 

Na sexta-feira passada, antes do anúncio, o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, afirmou que os detalhes seriam revelados apenas depois da assinatura do acordo.

– Ativos congelados –

Após o anúncio do acordo, a agência de notícias iraniana Mehr voltou a publicar o que apresentou como pontos do rascunho do projeto, mas ressaltou que não era o texto definitivo. 

Segundo a agência, o compromisso prevê um “cessar-fogo permanente e imediato da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano”.

Também prevê a liberação de 24 bilhões de dólares em ativos iranianos congelados em um prazo de 60 dias, período em que deve começar a próxima fase da negociação.

Metade do valor deveria ser liberada antes do início das conversações, acrescentou a Mehr.

O esboço divulgado pela agência também inclui a suspensão das sanções sobre a venda de petróleo iraniano, de produtos petroquímicos e seus derivados, assim como o fim do bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos.

“As negociações finais não começarão antes da liberação de metade dos fundos congelados, da suspensão das sanções petrolíferas contra o Irã e do fim do bloqueio naval”, afirmou a Mehr.

– Estreito de Ormuz – 

Ao anunciar o acordo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou nas redes sociais “a abertura livre de pedágio do Estreito de Ormuz”.

A versão divulgada pela imprensa iraniana é diferente. Segundo a agência Mehr, Teerã reabrirá a passagem estratégica para o comércio de combustíveis “no prazo de 30 dias, de acordo com os ajustes iranianos”.

Nesta segunda-feira, a agência de notícias Fars informou que, nas etapas finais da negociação, foi incluída uma cláusula que permitirá a Teerã impor o pagamento de “serviços marítimos” em Ormuz.

“O uso do termo ‘serviços marítimos’ significa que os Estados Unidos aceitaram o pagamento de pedágios ao Irã”, explicou a agência, que citou uma fonte que acompanha as negociações de perto.

Na sexta-feira, Araghchi reconheceu que cobrar pedágio na rota não seria aceitável segundo o direito internacional. Mas ele citou a cobrança de tarifas por serviços, sempre em cooperação com Omã, o país na outra margem do estreito que dá acesso ao Golfo.

“O Irã tomou uma decisão firme de que a administração do Estreito de Ormuz não será mais como antes”, disse o ministro, que acrescentou que a passagem continuará sendo um “instrumento de dissuasão” para Teerã.

– Mais negociações em 60 dias –

O acordo é um prelúdio de novas negociações para solucionar os principais pontos de atrito entre os dois países, como o programa nuclear iraniano ou as sanções internacionais contra o país. 

“As negociações começarão em um prazo de 60 dias com o objetivo de alcançar um acordo final”, afirmou o vice-ministro iraniano das Relações Exteriores, Kazem Gharibabadi.

Outros temas que serão abordados nesta fase serão a “reconstrução e o desenvolvimento econômico” do Irã, assim como a implementação de um mecanismo para supervisionar os acordos alcançados, acrescentou. 

Araghchi garantiu na sexta-feira que a única maneira de administrar o urânio enriquecido em seu país “é diluí-lo dentro do Irã”.

O jornal The New York Times publicou uma entrevista com Trump nesta segunda-feira, na qual ele afirma que os países estavam negociando uma moratória de 20 anos para o programa de enriquecimento iraniano. 

Ele também insistiu que os níveis de enriquecimento de urânio do Irã nunca poderiam ser usados para fins militares e que “nunca poderão ultrapassar uma determinada quantidade”.

– O que falta? –

Não está claro se as negociações abordarão o programa de mísseis iraniano ou seu apoio a grupos armados na região, como o palestino Hamas ou o libanês Hezbollah, duas preocupações centrais de Israel.

A agência Mehr afirmou que “o programa de mísseis do Irã e o apoio aos grupos da resistência foram definitivamente retirados da agenda”.

bur-mz/ser/dbh/meb/fp/yr

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR