O que se sabe sobre o tiroteio em casa de shows perto de Moscou

1 minuto

MOSCOU (Reuters) – Agências de notícias russas informaram que há diversas vítimas de um tiroteio ocorrido em casa de shows perto de Moscou nesta sexta-feira.

Veja, a seguir, o que se sabe até agora:

– Homens armados não identificados abriram fogo em casa de shows em Krasnogorsk, perto de Moscou, nesta sexta-feira, enquanto a banda “Picnic” fazia um show, informou a agência Tass.

– Dezoito pessoas morreram e 43 ficaram feridas no tiroteio, informou o veículo de comunicação russo Baza nesta sexta-feira. – A Interfax disse que até cinco pessoas tiveram envolvimento no ataque. – Informações preliminares sugerem que metralhadoras foram usadas no massacre, afirmou a Tass. – Testemunhas disseram a agências russas que havia muitos feridos e mortos. – Um vídeo publicado na internet por agências de notícias russas mostra nuvens de fumaça e chamas saindo da casa de shows. – A Tass informou que pessoas permanecem dentro do edifício, quase totalmente envolvido em chamas, e que há outras presas no telhado. – Unidades especiais da guarda nacional russa, além de policiais e bombeiros, estão no local, disse a Tass. – O governador regional afirmou que mais de 70 ambulâncias estão no local. – O aeroporto Vnukovo, em Moscou, anunciou um reforço nas medidas de segurança.

(Reportagem da Reuters)