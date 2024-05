OBITUÁRIO-Presidente do Irã Raisi adotou linha dura com protestos e negociações nucleares

(Reuters) – Ebrahim Raisi, que morreu aos 63 anos, ascendeu na teocracia do Irã, passando de promotor linha-dura a presidente intransigente, supervisionando a repressão aos protestos em seu país e pressionando fortemente nas negociações nucleares com as potências mundiais, enquanto aprimorava suas credenciais para se posicionar como o próximo líder supremo.

Raisi morreu quando um helicóptero que o levava de volta de uma visita à fronteira com o Azerbaijão caiu em terreno montanhoso, matando todos a bordo, disse uma autoridade iraniana sênior. O ministro das Relações Exteriores, Hossein Amirabdollahian, está entre os mortos.

Eleito presidente em uma votação rigorosamente controlada em 2021, Raisi adotou uma postura dura nas negociações nucleares, vendo uma chance de obter amplo alívio das sanções dos Estados Unidos em troca de apenas modestas restrições à tecnologia cada vez mais avançada do Irã.

A linha-dura do Irã foi encorajada pela caótica retirada militar dos EUA do vizinho Afeganistão e pelas mudanças de política em Washington.

Em 2018, o então presidente dos EUA Donald Trump renegou o acordo que Teerã havia feito com seis potências e restaurou as duras sanções dos EUA contra o Irã, levando Teerã a violar progressivamente os limites nucleares do acordo.

As conversas indiretas entre Teerã e o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, para retomar o acordo paralisaram.

A posição linha-dura de Raisi também ficou evidente na política interna. Um ano após sua eleição, o clérigo de médio escalão ordenou uma aplicação mais rígida da “lei do hijab e da castidade” do Irã, que restringe o vestuário e o comportamento das mulheres.

Em poucas semanas, uma jovem iraniana curda, Mahsa Amini, morreu sob custódia após ser presa pela polícia da moralidade por supostamente violar essa lei.

Os meses de protestos nacionais que se seguiram representaram um dos mais graves desafios para os governantes clericais do Irã desde a Revolução Islâmica de 1979.

Centenas de pessoas foram mortas, de acordo com grupos de defesa dos direitos humanos, incluindo dezenas de membros da equipe de segurança que participaram de uma repressão feroz contra os manifestantes. “Atos de caos são inaceitáveis”, insistia o presidente.

Apesar de ser um novato na política, Raisi teve total apoio de seu patrono, o líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, que é fortemente antiocidental, para a posição nuclear e para a repressão de segurança.

Khamenei, e não o presidente, tem a palavra final em todas as principais políticas do sistema político do Irã, dividido entre o establishment clerical e o governo.

Mas a vitória de Raisi nas eleições, depois que rivais conservadores e moderados de peso foram desqualificados por um órgão de supervisão, colocou todos os ramos do poder no Irã sob o controle de membros linha-dura leais a Khamenei e aumentou as chances de Raisi de um dia sucedê-lo como líder supremo.

No entanto, os protestos generalizados contra o governo clerical e o fracasso em reverter a economia em dificuldades do Irã – prejudicada pelas sanções ocidentais e pela má administração – podem ter diminuído sua popularidade no país.