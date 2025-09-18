The Swiss voice in the world since 1935

Obra ‘desconhecida’ de Picasso apresentada em Paris

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Um retrato do pintor espanhol Pablo Picasso de sua musa Dora Maar foi apresentado nesta quinta-feira (18) em uma casa de leilões em Paris, um quadro praticamente “desconhecido” do público geral, segundo os especialistas que o revelaram. 

Com o título “Buste de femme au chapeau à fleurs (Dora Maar)”, o quadro foi pintado em julho de 1943 e permaneceu com a família proprietária desde 1944.

A obra é uma tela “desconhecida” do grande público porque nunca foi exposta, exceto em uma exibição privada organizada pelo pintor em seu ateliê na década de 1940, explicou o leiloeiro Christophe Lucien. 

A tela de estilo cubista e repleta de cores mostra o rosto de Dora Maar com um adorno de flores e uma expressão triste. A obra está “avaliada em oito milhões de euros” (9,5 milhões de dólares, 50 milhões de reais), segundo Lucien. 

O quadro será leiloado no dia 24 de outubro. 

“É uma obra excepcional, que estabelece um marco na história da arte e na de Picasso”, ressaltou Agnès Sevestre-Barbé, especialista em Picasso que apresentou o quadro.

Quando Picasso pintou o quadro, ele já conhecia aquela que seria sua nova companheira, Françoise Gilot. Isso poderia explicar o ar de tristeza no rosto de Dora Maar, segundo Sevestre-Barbé. 

Até agora, os especialistas no trabalho do mestre espanhol só conheciam o retrato, autenticado pela Administração Picasso, em preto e branco, graças ao catálogo oficial de suas obras, segundo a casa de leilões Drouot. 

Algumas fotografias de Brassaï, amigo de Picasso, feitas no ateliê parisiense do pintor, também atestavam a existência do quadro.

ls-es/avl/fp

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você confia na resiliência democrática do seu país?

As democracias enfrentam desafios internos e externos. Seu país resistiria ao autoritarismo? Participe do debate!

Participe da discussão
4 Curtidas
36 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
27 Curtidas
37 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
4 Curtidas
13 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR