OCDE melhora perspectiva de crescimento global por desempenho dos EUA

3 minutos

Por Leigh Thomas

PARIS (Reuters) – A economia global está crescendo mais rápido do que o esperado há apenas alguns meses graças à atividade resiliente dos Estados Unidos, enquanto a inflação está convergindo mais rapidamente do que o esperado com as metas dos bancos centrais, disse a OCDE nesta quinta-feira, atualizando suas perspectivas.

A economia global vai manter a taxa de crescimento de 3,1% observada no ano passado e irá acelerar marginalmente para 3,2% no próximo ano, informou a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, atualizando as previsões de fevereiro de crescimento de 2,9% este ano e 3% em 2025.

Uma queda mais rápida do que a esperada na inflação preparou o terreno para que os principais bancos centrais iniciassem cortes nas taxas de juros no segundo semestre do ano, ao mesmo tempo em que alimentou ganhos na renda dos consumidores, disse a OCDE em sua mais recente Perspectiva Econômica.

Entretanto, a velocidade das recuperações diverge amplamente, alertou a OCDE, dizendo que a lentidão persistente na Europa e no Japão está sendo compensada pelos Estados Unidos, cuja previsão de crescimento foi elevada para 2,6% este ano, em comparação com a estimativa anterior de 2,1%.

No próximo ano, espera-se que o crescimento dos EUA arrefeça para uma taxa de 1,8%, um pouco acima dos 1,7% estimados em fevereiro.

Para o Brasil, a OCDE passou a ver expansão de 1,9% em 2024 e de 2,1% em 2025, de 1,8% e 2% respectivamente na projeção anterior.

Impulsionada pelo estímulo fiscal, a economia da China também deverá crescer mais rápido do que o esperado, com uma previsão de expansão de 4,9% em 2024 e 4,5% em 2025, em comparação com 4,7% e 4,2%, respectivamente, em fevereiro.

Embora a fraqueza da Alemanha continue a pesar sobre a zona do euro como um todo, o crescimento do bloco foi projetado em 0,7% este ano e 1,5% no próximo ano, já que a inflação mais baixa aumenta o poder de compra das famílias e abre caminho para cortes nas taxas. A OCDE havia previsto anteriormente um crescimento da zona do euro de 0,6% este ano e 1,3% em 2025.

A perspectiva para o Reino Unido foi uma das poucas a ser rebaixada, com a OCDE prevendo agora expansão de apenas 0,4% este ano, em comparação com 0,7% anteriormente. Conforme as taxas de juros comecem a cair a partir do terceiro trimestre deste ano, o crescimento do Reino Unido foi estimado em 1% em 2025, em comparação com 1,2% previstos em fevereiro.

Enquanto isso, no Japão os ganhos de renda, a política monetária frouxa e os cortes temporários de impostos ajudarão a taxa de crescimento a acelerar de 0,5% em 2024 para 1,1% em 2025, em comparação com as previsões de 1% para ambos os anos anteriormente, informou a OCDE.