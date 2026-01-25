Oito feridos em ‘condições instáveis’ após raio atingir protesto pró-Bolsonaro em Brasília

Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas, oito delas em “condições instáveis”, após um raio cair em Brasília neste domingo (25), perto de um protesto de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso por tentativa de golpe de Estado, informaram os bombeiros.

Milhares de manifestantes se reuniram sob forte chuva em torno de uma praça em apoio a Bolsonaro, que foi condenado a mais de 27 anos de prisão e está detido na Papudinha, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

O Corpo de Bombeiros informou em nota enviada à AFP que atendeu 72 pessoas no local por ferimentos causados por um raio. Dessas, 30 foram levadas para dois hospitais próximos.

“Oito vítimas apresentavam condições instáveis”, acrescentou.

