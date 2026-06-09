Oito mortos em ataques russos na Ucrânia nas últimas 24 horas

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Pelo menos oito pessoas morreram e quase 40 ficaram feridas em bombardeios russos na Ucrânia nas últimas 24 horas, informaram as autoridades nesta terça-feira (9).

“Incapaz de alcançar seus objetivos no campo de batalha, a Rússia intensifica seus atos de terror contra a população civil”, declarou o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sibiga, que pediu para “aumentar a pressão” sobre Moscou.

Os bombardeios russos provocam quase diariamente mortos e feridos em áreas residenciais da Ucrânia. Kiev responde com ataques frequentes contra alvos na área ocupada, mas também em território russo.

Na localidade de Chuguiv, um “ataque inimigo” matou uma mulher grávida de 22 anos e dois homens de 56 e 70 anos, segundo um balanço divulgado no Telegram pelo governador militar da região, Oleg Syniehubov.

Na capital regional, Kharkiv, os bombardeios deixaram pelo menos 15 feridos, acrescentou.

Os serviços de emergência divulgaram imagens de prédios e veículos em chamas.

Segundo o Exército ucraniano, a Rússia lançou durante a noite um total de 166 drones de longo alcance e dois mísseis, dos quais 146 foram interceptados.

Na cidade de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, duas pessoas morreram e 32 ficaram feridas em um bombardeio russo na segunda-feira, publicou no Telegram o Serviço de Situações de Emergência.

Uma pessoa também morreu na região de Sumy (norte), outra em Nikopol (sul) e uma terceira em Kherson (sul) na segunda-feira.

Desde a invasão em larga escala da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, ao menos 15.850 civis morreram e 44.800 ficaram feridos no país, segundo o balanço divulgado pela ONU em abril.

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