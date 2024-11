Oito pessoas são mortas em ataque com faca em escola na China

PEQUIM (Reuters) – Um ex-aluno iniciou um ataque a facadas em uma escola profissionalizante no leste da China neste sábado, matando oito pessoas e ferindo outras 17, segundo a polícia, que acrescentou que parecia que o suspeito estava irritado por não ter recebido seu diploma de graduação e por ter reprovado em um exame.

O ataque com faca ocorreu no Instituto Profissional de Arte e Tecnologia de Wuxi, em Yixing, parte da cidade de Wuxi, na província de Jiangsu. O suspeito foi detido no local e confessou seus atos, informou a polícia.

“De acordo com investigações preliminares, o suspeito, de sobrenome Xu, de 21 anos, graduando do instituto em 2024, atacou outras pessoas após reprovar em um exame, não receber seu diploma de graduação e ficar insatisfeito com a compensação de seu estágio”, disse o Conselho de Segurança Pública de Yixing em nota.

A nota acrescentou que estavam sendo feitos esforços para tratar os feridos e investigar o caso.

O incidente ocorre poucos dias depois de um massacre na cidade de Zhuhai, no sul da China, em que um motorista atropelou uma multidão em um centro esportivo, matando 35 pessoas e ferindo gravemente outras 43, em um dos ataques mais mortais da história contemporânea da China.

(Reportagem de Eduardo Baptista)