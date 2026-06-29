Oligarca ucraniano e mais duas pessoas ficam feridas em explosão em Mônaco

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O oligarca ucraniano Vadim Ermolaev e outras duas pessoas ficaram feridos em Mônaco, na noite desta segunda-feira (29), na explosão de um artefato, a primeira desse tipo no principado, indicaram as autoridades.

A explosão ocorreu por volta das 21h (16h no horário de Brasília) em um prédio residencial, próximo à fronteira com a França.

O governo monegasco informou inicialmente sobre dois feridos em estado grave, um casal de 50 a 60 anos, e outro lesionado, um adolescente de 13 anos, sem revelar suas identidades.

Uma fonte próxima ao caso assegurou à AFP, confirmando uma informação prévia da BFMTV, que o homem é Ermolaev, um oligarca ucraniano que reside em Mônaco.

Essa versão ainda não foi confirmada pelas autoridades de Mônaco, onde o procurador-geral, Stéphane Thibault, planejava divulgar um comunicado durante a noite e conceder uma coletiva de imprensa na terça-feira, segundo o ministro de Estado (chefe de governo), Christophe Mirmand.

Thibault disse à AFP que uma pessoa deixou uma bolsa ou um pacote no saguão do edifício e saiu do local.

“É a primeira vez na história, que eu saiba, que ocorre um ato desse tipo no Principado”, afirmou Mirmand.

As autoridades reforçaram as medidas de segurança nesse microestado europeu, já altamente protegido, anunciou o ministro em uma breve aparição diante da imprensa nesta segunda.

Os três feridos foram transferidos para Nice, a cerca de 20 km de Mônaco.

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