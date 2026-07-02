OMS declara fim de surto de hantavírus vinculado a cruzeiro que partiu da Argentina

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O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou nesta quinta-feira (2) que o surto de hantavírus no transatlântico MV Hondius, que gerou alerta internacional, foi encerrado, após a última pessoa ser liberada da quarentena.

O chefe da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou em uma coletiva de imprensa que está “muito satisfeito em dizer que a OMS considera o surto de hantavírus encerrado”.

Treze casos foram vinculados ao navio de cruzeiro que partiu do extremo sul da Argentina, incluindo três mortes.

“A última pessoa que teve contato com alguém exposto ao hantavírus a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius completou o período de quarentena, testou negativo e retornou para casa”, declarou Ghebreyesus em Genebra. “Nenhum outro caso foi relatado desde 25 de maio”, acrescentou. No total, “mais de 650 contatos foram identificados e monitorados por autoridades sanitárias, em 33 países e territórios”, disse o diretor.

Os 13 casos identificados neste surto representam apenas uma pequena parcela em comparação com as dezenas de milhares de infecções por hantavírus, um vírus raro para o qual não existe vacina ou tratamento específico, relatadas a cada ano.

A maioria dessas infecções, no entanto, resulta do contato direto com um animal, geralmente um roedor. A preocupação aqui se concentrava no risco de transmissão de pessoa para pessoa: a cepa envolvida, conhecida como cepa dos Andes, é a única conhecida que permite esse tipo de transmissão.

Diana Rojas Álvarez, chefe de epidemias de alto impacto da OMS, afirmou que o surto do Hondius pode ser dado como encerrado, pois não representa um risco para a saúde pública. “No entanto, o vírus Andes e outros hantavírus continuam representando uma ameaça para a saúde pública na América do Sul e em outras áreas endêmicas. O trabalho sobre os hantavírus deve continuar.”

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