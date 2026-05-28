The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suíça
Guerras da informação
Democracia digital
Eleições globais
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Onda de calor põe Itália em alerta e bate recordes em França e Portugal

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
5 minutos

A Itália declarou alerta vermelho nesta quinta-feira (28) para Roma e outras quatro cidades diante da onda de calor na Europa ocidental, que bateu recordes de temperatura para um mês de maio em Portugal e na França.

Desde o início desta semana, a Europa enfrenta uma onda de calor inédita e precoce para um mês de maio na primavera, que afetou particularmente França, Reino Unido e Itália.

O fenômeno, chamado pelos especialistas de “cúpula de calor”, traz ar quente procedente do norte da África e permanece preso sob um sistema de alta pressão sobre a Europa ocidental, provocando temperaturas típicas do verão boreal, que começa em 21 de junho.

França e Reino Unido registraram várias mortes que as autoridades relacionam direta ou indiretamente ao calor. Em Portugal, a ministra da Saúde afirmou que as temperaturas provocaram o aumento nas hospitalizações.

No centro do país ibérico, os termômetros chegaram a 40,3°C na localidade de Mora, informou nesta quinta-feira a agência meteorológica nacional, superando o recorde anterior de 40°C registrado em maio de 2001.

A Itália, por enquanto, escapou de temperaturas tão elevadas, mas nesta quinta-feira as autoridades pediram à população de Roma e de outras localidades que evitasse a exposição ao sol.

“Estamos suando muito”, disse à AFPTV a turista espanhola Nana Martínez, que tentava se refrescar do lado de fora do Coliseu nesta quinta-feira, quando os termômetros marcavam 32°C.

Tanto ela quanto María Ángeles Mellinas Tello, outra turista, afirmaram “beber muita água” e “ficar sempre na sombra” quando possível.

“E os chapéus. O chapéu é indispensável!”, acrescentaram.

Nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde declarou alerta vermelho, o nível mais alto, em Roma, Florença, Bolonha, Turim e Brescia.

Isso implica “uma situação de emergência [onda de calor] suscetível de provocar efeitos prejudiciais à saúde de pessoas saudáveis e ativas, e não apenas nos grupos de risco como idosos, crianças pequenas e pessoas com doenças crônicas”, informou o ministério.

Os cientistas apontam que as mudanças climáticas provocadas pelo ser humano intensificam fenômenos meteorológicos extremos como ondas de calor, secas e inundações.

– Estragos em Roland Garros –

O pior do calor parece ter passado no Reino Unido, que também registrou recordes para maio, mas a situação segue intensa na França.

Em Angoulême-La Couronne, no sudoeste do país, os termômetros chegaram a 37,8°C, um recorde nacional para um mês de maio, segundo a Météo-France.

Também no sudoeste, uma escola fechou até sexta-feira à tarde porque os corredores chegaram a 53°C na terça-feira, o que fez alguns alunos passarem mal, informou um funcionário local.

“Um deles chegou a desmaiar e vomitar”, disse Florian Deygas, funcionário da região de Landes.

O calor também afeta Paris, que pode registrar uma sequência inédita de oito dias acima dos 30°C em maio, e causa estragos no torneio de tênis de Roland Garros, nos arredores da capital.

O italiano Jannik Sinner, grande favorito da competição, passou mal por causa do calor e perdeu na segunda rodada para o argentino Juan Manuel Cerúndolo.

A equipe do torneio molha as quadras de saibro com água depois de cada set. Ao fim de cada dia, as quadras são inundadas e encharcadas “para repor a água nas diferentes camadas que compõem o saibro”, explicou o chefe de manutenção, Philippe Vaillant.

Na Espanha, a agência nacional de meteorologia, Aemet, emitiu alertas de calor para sexta-feira em áreas do nordeste e do norte, onde eram esperadas temperaturas de até 37°C.

O órgão classificou as temperaturas como “extraordinariamente altas” para esta época do ano, com níveis típicos do verão, embora preveja queda na próxima semana.

Em Roma, o turista americano Josh Ren contou que adaptou sua rotina às altas temperaturas.

“Levantar cedo, começar a fazer as coisas antes, fazer muitas pausas (…) ir ao museu, ficar um pouco mais dentro [dos lugares] nas horas de mais calor…”, enumerou.

Ondas de calor como a que atualmente afeta parte da Europa podem custar caro às economias europeias e às contas públicas, reduzindo o crescimento e a arrecadação fiscal, alertou nesta quinta-feira um estudo da Allianz Trade.

burs/jxb/db/sbk/pb-jvb/an/lm/mvv

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR