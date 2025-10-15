ONU: concentração de CO2 na atmosfera registra aumento recorde em 2024

A concentração de dióxido de carbono na atmosfera registrou no ano passado um aumento sem precedentes, advertiu nesta quarta-feira (15) a ONU, que pediu ações urgentes para reduzir as emissões.

“Em 2024, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera registrou um aumento sem precedentes e atingiu um novo máximo”, destaca a Organização Meteorológica Mundial (OMM) em um relatório.

Este é o “maior aumento desde o início das medições modernas em 1957”, acrescentou a agência da ONU.

A OMM explicou que os novos recordes foram alcançados pelos três principais gases do efeito estufa: CO2, metano (CH4) e óxido nitroso (N2O).

Em seu relatório anual, a agência da ONU aponta como responsáveis pelos aumentos as emissões contínuas de CO2 procedentes das atividades humanas e a intensificação dos incêndios florestais.

Também cita a redução da absorção de CO2 pelos ecossistemas terrestres e pelos oceanos, o que ameaça virar um “círculo vicioso climático”.

O ano passado também foi o mais quente já registrado, superando o recorde anterior de 2023, lembrou a OMM.

“O calor retido pelo CO2 e outros gases do efeito estufa amplifica as condições climáticas e intensifica os fenômenos meteorológicos extremos”, declarou em um comunicado a secretária-geral adjunta da agência da ONU, Ko Barrett.

“Portanto, é fundamental reduzir as emissões, não apenas pelo nosso clima, mas também para a nossa segurança econômica e o bem-estar da população”, acrescentou.

