ONU alerta para ‘preparativos para intensificação’ de hostilidades no Sudão

A ONU alertou, nesta sexta-feira (7), que há “preparativos para uma intensificação” das hostilidades no Sudão, onde o exército e os paramilitares travam uma guerra apesar de um acordo para implementar uma trégua humanitária.

O terceiro maior país da África está mergulhado em um conflito sangrento desde abril de 2023, devido a uma luta pelo poder entre o exército do general Abdel Fatah Al Burhan e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) de seu antigo adjunto, Mohamed Hamdan Daglo.

As FAR anunciaram na quinta-feira que aceitaram uma proposta de trégua humanitária apresentada pelos mediadores Estados Unidos, Egito, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita.

Mas no terreno, “não há sinais de distensão”, alertou na sexta-feira o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk.

Na região de Kordofan, a leste de Darfur, “a evolução da situação (…) indica claramente que estão se preparando para uma intensificação das hostilidades, com tudo o que isso implica para uma população que sofre há tanto tempo”, afirmou.

As FAR tomaram há menos de duas semanas El Fasher, o último reduto do Exército na região de Darfur e atualmente parecem estar deslocando sua atenção para o leste, rumo à região de Kordofan, rica em petróleo, e Cartum.

Várias testemunhas reportaram explosões próxima à capital. Em Omdurman, na área metropolitana de Cartum, um morador disse à AFP sob a condição de anonimato, por medo de represálias, que acordou “por volta das 2h00 com o som de explosões perto da base militar de Wadi Sayidna”.

Outro morador afirmou que ouviu “um drone sobrevoando a área por volta das 4h00, antes de uma explosão perto” de uma central de energia elétrica, que provocou um corte de energia na região.

Em Atbara, controlada pelo Exército, quase 300 quilômetros ao norte de Cartum, um morador declarou que vários drones “apareceram sobre a cidade pouco depois das 3h00”.

“As defesas antiaéreas os derrubaram, mas vi incêndios e ouvi explosões no leste da cidade”, disse, também sem revelar seu nome.

Não há relatos de vítimas até o momento. O Exército e as FAR não comentaram os ataques.

O Sindicato dos Médicos do Sudão afirmou que os paramilitares bombardearam na quinta-feira um hospital na cidade sitiada de Dilling, em Kordofan do Sul.

Cinco pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas, indicou uma fonte médica.

