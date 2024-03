ONU denuncia obstáculos a implementação de acordo de paz na Colômbia

Um “contexto político hostil”, ataques ao tribunal de paz e a violência na Colômbia prejudicam a implementação do acordo histórico assinado em 2016 entre o governo e as Farc, denuncia a ONU em um relatório divulgado nesta terça-feira (26).

Antonia Urrejola, especialista internacional do Alto Comissariado das Nações Unidas e autora do relatório, detalhou em entrevista coletiva os principais obstáculos para que vários pontos do acordo se tornem realidade.

“Os primeiros anos após a assinatura do acordo de paz foram cruciais, mas esse período foi marcado por um contexto político hostil ao documento, o que resultou em uma implementação desigual e em ataques ao sistema de justiça transicional”, disse Antonia.

O ex-presidente Iván Duque (2018-2022) é um duro crítico do processo que transformou em partido político aquela que foi a guerrilha mais poderosa das Américas, alegando a impunidade envolvendo os rebeldes.

O relatório denuncia “a pouca vontade política” naquela época e “os repetidos comentários das principais autoridades do Estado contra a legitimidade e o bom funcionamento dos mecanismos de justiça”.

A ONU também apontou a violência como um obstáculo à implementação do acordo nas regiões devastadas por mais de meio século de conflito armado. No entanto, destacou que 80% dos signatários continuam comprometidos “com o processo de reintegração à sociedade, apesar dos obstáculos e riscos para as suas vidas”.

