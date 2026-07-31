OpenAI anuncia que tem mais de um bilhão de usuários ativos

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A OpenAI anunciou, nesta sexta-feira (31), que superou a marca de um bilhão de usuários ativos menos de quatro anos depois do lançamento de seu popular chatbot, o ChatGPT.

“Nossos modelos agora chegam a mais de 1 bilhão de usuários ativos e mais de dois milhões de empresas. À medida que as pessoas ganham mais confiança na tecnologia, a utilizam mais a fundo”, declarou a empresa em uma publicação em sua página na internet.

De acordo com vários veículos de imprensa dos Estados Unidos, a startup de San Francisco esperava alcançar esta marca no começo do ano, depois de chegar a 900 milhões de usuários ativos no final de fevereiro. Mas enfrentou uma competição maior de suas concorrentes.

A OpenAI foi fundada em 2015, mas só lançou seu primeiro produto comercial, o ChatGPT, em novembro de 2022.

Comparativamente, o Facebook demorou seis anos em alcançar um bilhão de usuários desde o lançamento da rede social.

O número citado pela OpenAI nesta sexta-feira inclui todas as suas interfaces de inteligência artificial, principalmente o ChatGPT, mas também Codex – seu modelo dedicado à programação assistida com IA -, assim como a ChatGPT Work, plataforma que permite aos usuários acessar outros aplicativos externos.

Seu segmento de clientes empresariais, que gera a maior receita e lucro por usuário, se tornou uma prioridade para a companhia no fim de 2025. Desde então, ajudou a fechar a brecha com sua maior concorrente, a Anthropic, que se concentra nesta classe de clientes.

O surgimento de agentes de IA — que executam tarefas sob demanda, avaliam seus resultados e fazem melhorias de forma autônoma — impulsionou a demanda por capacidade computacional e causou um aumento nos custos para empresas e desenvolvedores.

Com o desejo de manter estes custos baixos, muitos usuários agora estão optando por modelos menos sofisticados que os sistemas de IA de vanguarda da OpenAI e da Antrophic, incluídos modelos de fonte aberta, particularmente da China.

No começo de julho, a OpenAI publicou três versões de seu novo modelo, o GPT-5.6, incluindo uma versão de “baixo custo”, Luna, que custava um quinto do Sol, o modelo de melhor rendimento.

Mas o mercado evolui tão rápido que a empresa anunciou, na quinta-feira, que cortaria o preço do modelo Luna em 80%, situando-o entre os modelos avançados menos custosos, incluídos os desenvolvidos na China.

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