OpenAI apoia animação com IA para estrear em Cannes

Este conteúdo foi publicado em
3 minutos

O criador do ChatGPT, a OpenAI, está apoiando a produção de um longa-metragem animado criado principalmente com ferramentas de inteligência artificial, que vai estrear no Festival de Cinema de Cannes em 2026.

O projeto ocorre em um ambiente de intensas batalhas legais entre estúdios de Hollywood e empresas de IA pelos direitos de propriedade intelectual.

O filme intitulado “Critterz” conta as aventuras de criaturas da floresta em cuja aldeia aparece um estranho. Os produtores esperam lançá-lo nos cinemas mundialmente após sua apresentação em Cannes, segundo o comunicado.

Com este filme, a OpenAI busca demonstrar que a tecnologia pode revolucionar o cinema de Hollywood com tempos mais rápidos e custos mais baixos.

O projeto tem um orçamento inferior a 30 milhões de dólares – 162,8 milhões de reais –  e um tempo de produção de apenas nove meses, uma fração dos custos típicos entre 100 e 200 milhões de dólares – entre 542,7 milhões e 1 bilhão de reais – e do ciclo de desenvolvimento de três anos das grandes produções animadas.

“Critterz” começou como um curta-metragem de Chad Nelson, um especialista criativo da OpenAI, que há três anos começou a desenvolver o conceito usando o DALL-E, a ferramenta de geração de imagens da empresa.

Nelson se associou com a Vertigo Films, com sede em Londres, e com o estúdio Native Foreign, em Los Angeles, para expandir o projeto para um longa-metragem.

A produção vai misturar tecnologia de IA com trabalho humano. Os artistas farão esboços que alimentarão as ferramentas da OpenAI, incluindo o GPT-5 e os modelos geradores de imagens, enquanto atores humanos darão voz aos personagens.

O roteiro foi escrito por alguns dos mesmos escritores por trás do sucesso “Paddington: Uma Aventura na Floresta”.

Estúdios importantes como Disney, Universal e Warner Bros. Discovery apresentaram processos por violação de direitos autorais contra a empresa de IA Midjourney, alegando que a companhia treinou ilegalmente seus modelos com seus personagens. 

“Critterz” é financiado pela empresa-mãe da Vertigo, a Federation Studios, com sede em Paris, e cerca de 30 colaboradores compartilham os lucros por meio de um modelo de compensação especializado.

O filme não será o primeiro longa-metragem animado feito com IA generativa. Em 2024, foram lançados “DreadClub: Vampire’s Verdict”, considerado o primeiro longa-metragem animado com IA e realizado com um orçamento de 405 dólares (cerca de 2.200 reais), assim como “Where the Robots Grow”.

Esses lançamentos, assim como o curta-metragem original “Critterz”, receberam reações mistas do público, com alguns críticos questionando se a tecnologia de IA atual pode produzir conteúdo cinematográfico de qualidade que ressoe emocionalmente com a audiência.

