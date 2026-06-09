OpenAI dá o primeiro passo rumo à sua estreia na Bolsa nos EUA

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A OpenAI, criadora do chatbot ChatGPT, anunciou na segunda-feira (8) que “apresentou recentemente” seu plano de oferta pública inicial (IPO), uma semana depois de uma de suas principais concorrentes na corrida da inteligência artificial, a Anthropic, ter feito um anúncio semelhante.

“Recentemente, apresentamos um formulário S-1 confidencial” à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), anunciou a OpenAI em um comunicado na segunda-feira.

A empresa explicou que decidiu se antecipar a vazamentos, em meio a uma frenética atividade financeira nos Estados Unidos relacionada à tecnologia e poucos dias antes do IPO da SpaceX.

“Ainda não definimos um cronograma (…). Pode levar algum tempo, já que algumas coisas que queremos fazer certamente serão mais fáceis de fazer como uma empresa não listada”, afirmou a empresa com sede em San Francisco.

Esses tipos de apresentações confidenciais junto à SEC permitem que as empresas obtenham aprovação sem revelar informações financeiras aos concorrentes.

“Um IPO é um marco (…) não é um destino, é simplesmente outra forma de captar recursos”, afirmou Sarah Friar, diretora financeira da OpenAI, recentemente no podcast All-In.

Uma semana antes, a Anthropic anunciou ter concluído o mesmo processo confidencial, aguardando uma decisão final que “dependerá das condições do mercado e de outros fatores”.

Esses pedidos de abertura de capital quase simultâneos fazem parte da frenética onda de investimentos no setor nos Estados Unidos.

O objetivo desses IPOs é financiar talentos, fabricar milhões de processadores e construir megacentros de dados com alto consumo de energia.

Nesse contexto, Wall Street aguarda na sexta-feira o maior IPO da história: o da gigante espacial de Elon Musk, a SpaceX, que pode levantar até 75 bilhões de dólares (387 bilhões de reais).

– Lado a lado com Anthropic –

Apesar do seu crescimento exponencial e da enorme adoção do ChatGPT (quase 1 bilhão de usuários semanais), a OpenAI viu sua avaliação de mercado ser ultrapassada pela Anthropic, fundada por ex-funcionários.

A criadora do Claude ultrapassou sua rival com produtos para uso profissional mais lucrativos do que os da OpenAI, voltados para o público em geral.

Para alcançar a lucratividade, os criadores do ChatGPT implementaram uma profunda reestruturação. Descontinuaram seu aplicativo de entretenimento com vídeos curtos (Sora), suspenderam seu projeto de chatbot erótico e redirecionaram seus esforços para ferramentas profissionais.

Como resultado desses esforços, sua ferramenta de códigos Codex agora conta com cinco milhões de usuários semanais, um aumento em relação aos três milhões do início de abril.

A OpenAI também tem a vantagem de possuir mais poder computacional do que a Anthropic, que no mês passado foi obrigada a alugar o supercomputador Colossus de Elon Musk a um preço alto para compensar a falta de recursos.

Além do mercado de ações, o próprio governo federal poderia adquirir uma participação na OpenAI.

Segundo a imprensa americana, a empresa está negociando com o governo do presidente Donald Trump a doação de parte de seu capital para reforçar um fundo soberano proposto por ele em abril, embora os termos ainda não tenham sido definidos.

Em 5 de junho, Trump confirmou as negociações e falou em uma “parceria” com o governo americano.

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