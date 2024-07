OpenAI desafiará Google com novas funções de busca

afp_tickers

2 minutos

A OpenAI, empresa por trás do ChatGPT, anunciou, nesta quinta-feira (25), que colocou em operação seu sistema de inteligência artificial (IA) para concorrer com o motor de buscas do Google, que domina o mercado.

O grupo americano afirmou que está testando um protótipo do “SearchGPT”, uma ferramenta projetada para “combinar a força” de seus modelos de IA com as informações da web para responder rapidamente às consultas dos usuários e oferecer fontes relevantes.

O SearchGPT foi disponibilizado para um pequeno grupo de usuários e meios de comunicação, que darão suas opiniões, explicou a OpenAI em seu blog oficial.

“A busca por IA vai se tornar uma das principais formas de navegar na internet, e é crucial, nesse momento inicial, que a tecnologia seja construída de uma forma que valorize, respeite e proteja o jornalismo e os editores”, disse o diretor executivo da revista The Atlantic, Nicholas Thompson.

Segundo a empresa de San Francisco, essas funções de busca, aperfeiçoadas por meio do protótipo, serão incorporadas ao ChatGPT no futuro.

Os usuários poderão interagir com o SearchGPT através de consultas em linguagem cotidiana e seguir com perguntas complementares, como se falassem com uma pessoa, acrescentou a OpenAI.

O Google incorporou recentemente a seu mecanismo de busca resumos de resultados gerados por IA, chamados de “Overviews”.

Essa nova função fornece um texto na parte superior dos resultados das buscas do Google, em vez dos tradicionais links para sites, que resume as informações que a ferramenta considera que respondem à consulta do usuário.

A descrição do SearchGPT feita pela OpenAI é semelhante a esse recurso.

gc/aha/arm/dga/ic/mvv