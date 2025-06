OpenAI obtém contrato de US$ 200 milhões com o Exército americano

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos concedeu na segunda-feira um contrato de 200 milhões de dólares (1,098 bilhão de reais) à OpenAI, a empresa criadora do popular ChatGPT, para colocar a inteligência artificial (IA) a serviço do Exército.

A empresa, com sede em São Francisco, “desenvolverá protótipos de capacidades de IA de ponta para enfrentar desafios críticos de segurança nacional, tanto no âmbito militar quanto no empresarial”, anunciou o Departamento de Defesa.

O programa com o Departamento de Defesa é a primeira colaboração no âmbito de uma iniciativa da empresa para disponibilizar a IA ao alcance dos governos, segundo a OpenAI.

A empresa afirmou que planeja demonstrar como a tecnologia pode melhorar as operações administrativas e também as defesas cibernéticas.

Os gigantes do setor de tecnologia encontraram um mercado para suas ferramentas no Exército dos Estados Unidos, incluindo Meta, OpenAI e Palantir, a empresa de defesa baseada em IA de Peter Thiel, o bilionário conservador que desempenhou um papel importante na guinada à direita do Vale do Silício.

A OpenAI e a startup de tecnologia de defesa Anduril Industries anunciaram no final do ano passado uma parceria para desenvolver e implementar soluções de IA “para missões de segurança”.

A aliança combina os modelos da OpenAI e a plataforma tecnológica militar da Anduril para reforçar a proteção contra drones aéreos e outros “sistemas aéreos não tripulados”, segundo as empresas.

