Opositora encarregada de diálogo com governo na Venezuela vai aos EUA para reuniões

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A opositora venezuelana Dinorah Figuera, que iniciou um diálogo com o governo interino de seu país, informou à AFP que partiu nesta sexta-feira (19) rumo aos Estados Unidos para manter “reuniões”.

A ex-parlamentar tem o apoio de Washington para impulsionar uma agenda de transição democrática após a queda de Nicolás Maduro, em janeiro.

Figuera chegou à Venezuela de surpresa na quinta-feira após oito anos no exílio. Ela se reuniu com o presidente do Parlamento e dirigentes opositores em uma visita relâmpago antes de viajar para Miami, nos Estados Unidos.

“Vou precisamente a Miami para avaliar tudo o que vem em consequência. Tenho muitas reuniões”, disse Figuera à AFP em mensagens de áudio enviadas por WhatsApp, sem especificar com quem manteria estes encontros.

O presidente do Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, a recebeu na quinta-feira no palácio legislativo para uma primeira reunião.

O Departamento de Estado americano descreveu o encontro como uma oportunidade para “debater uma agenda que servirá como mapa do caminho para um diálogo político sobre uma transição democrática”, segundo um comunicado.

A agenda do diálogo inclui “temas-chave”, como a reconstrução das instituições democráticas, o fortalecimento do organismo eleitoral e diversas garantias para a participação política, segundo o Departamento de Estado.

Figuera mira na constituição de uma autoridade eleitoral “confiável, transparente”, informou à AFP.

Em 2023, do exterior, a opositora assumiu a presidência de uma comissão parlamentar simbólica.

Seu encontro com as autoridades venezuelanas ocorre quase seis meses depois da captura de Maduro em uma intervenção militar americana. Delcy Rodríguez assumiu em janeiro a Presidência interina da Venezuela e governa sob forte pressão de Washington.

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