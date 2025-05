Opositora promete seções eleitorais vazias e ‘grande derrota’ do governismo na Venezuela

A líder da oposição venezuelana María Corina Machado prometeu seções vazias e “uma grande derrota do regime” nas eleições legislativas e regionais de maio, às quais convocou um boicote, dez meses após a reeleição polêmica do presidente Nicolás Maduro.

As eleições de 25 de maio são “uma grande farsa que o regime quer montar para enterrar a sua derrota de 28 de julho”, disse María Corina à AFP. “Vamos […] ratificar essa derrota com total ausência, com total rechaço, deixando todos as seções eleitorais vazias.”

A oposição segue proclamando a vitória do seu candidato, Edmundo González Urrutia, que vive no exílio. “O 25 de maio será uma grande derrota para o regime, porque ele vai estar absolutamente sozinho”, afirmou María Corina, 57, em entrevista via Zoom. A opositora vive na clandestinidade desde agosto, e afirma que está “em isolamento absoluto”.

– Oportunidade sem precedentes –

María Corina mencionou “fraturas no sistema” e ressaltou que nunca “houve uma oportunidade maior de conseguir uma transição para a democracia na Venezuela”. “O regime de Maduro está em uma posição mais vulnerável.”

“Os venezuelanos já votaram, em 28 de julho, e vamos fazer valer esse mandato. Vamos confirmá-lo não aceitando a farsa e a armadilha de 25 de maio”, disse a opositora.

María Corina prevê “um enorme repúdio da sociedade venezuelana, e um ato de valentia e coragem de cada pessoa que não aceita ser obrigada a exercer um dos mais sagrados direitos que temos na democracia: o direito de eleger, de escolher, e não de marcar um papel ou apertar um botão”.

O poder “esvazia completamente de sentido o voto como expressão da soberania popular”, lamentou a opositora, que criticou a decisão de alguns opositores de participar da eleição.

O líder Henrique Capriles, que representou a oposição em duas eleições presidenciais, acredita que se deve participar “para defender” a vitória da oposição nas últimas eleições, e considera que a política de abstenção nas eleições de 2018 não teve sucesso.

María Corina mencionou que, para os opositores que participarem, “o regime oferece os meios da máquina de propaganda oficial, e o regime lhes cederá esses espaços. Você acha que uma pessoa que cumpre todas essas condições para que o regime lhe conceda espaço será uma voz em favor da liberdade ou uma voz subserviente ao regime?”

– ‘Tirania’ –

A opositora afirmou que Maduro “cometeu crimes contra a humanidade, por isso é necessário aplicar a justiça internacional”. “Nada prejudica mais este povo do que ter uma tirania que persegue. A receita de Nicolás Maduro vai para a corrupção, a repressão e uma máquina de propaganda que busca semear o terror.”

María Corina também considera que Maduro “se tornou um incômodo para aqueles que foram seus aliados”. “Rússia, China, Irã, Síria, onde estão?”

“Não nos rendemos porque, isto sim, é até o fim”, disse a opositora, repetindo o lema que se popularizou na última campanha eleitoral.

