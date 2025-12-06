Opositora venezuelana María Corina Machado estará em Oslo para receber Nobel

A opositora venezuelana María Corina Machado, que vive na clandestinidade em seu país, confirmou que estará em Oslo na próxima semana para receber seu Prêmio Nobel da Paz, anunciou neste sábado (6) o diretor do Instituto Nobel à AFP.

“Estive em contato com a senhora Machado esta noite e ela me confirmou que estará em Oslo para a cerimônia”, afirmou Kristian Berg Harpviken.

“Devido à situação de segurança, não podemos dar mais detalhes sobre a data e a forma como virá”, acrescentou em uma mensagem à AFP.

A possibilidade de que a opositora de 58 anos participasse na cerimônia de entrega do Nobel em 10 de dezembro gerou grandes questionamentos.

Em novembro, o procurador-geral da Venezuela declarou à AFP que Machado seria considerada “fugitiva” se deixasse o país para receber seu prêmio.

A opositora, com ideias alinhadas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi anunciada vencedora do Nobel em 10 de outubro por sua luta a favor de uma transição democrática na Venezuela.

Machado foi impedida de se candidatar às eleições presidenciais de 2024, nas quais o presidente em fim de mandato, Nicolás Maduro, foi declarado vencedor apesar dos protestos da oposição.

Os Estados Unidos e grande parte da comunidade internacional não reconheceram este resultado.

