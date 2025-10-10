Opositora venezuelana María Corina Machado ganha Prêmio Nobel da Paz

A líder opositora venezuelana María Corina Machado foi laureada nesta sexta-feira (10) com o Prêmio Nobel da Paz, anunciou o Comitê Norueguês do Nobel, que destacou sua “incansável” defesa da democracia diante do “brutal” governo de Nicolás Maduro.

Em uma ligação telefônica com o secretário do Comitê, enquanto ainda estava escuro na Venezuela, a líder pareceu atordoada e animada ao ouvir a notícia.

“Meu Deus”, disse ela, segundo o vídeo postado na conta do Prêmio Nobel na rede social X.

“Tenho certeza de que venceremos. Este é certamente o maior reconhecimento para o nosso povo, que realmente merece”, afirmou Machado.

A líder, que já conquistou três importantes prêmios internacionais — o Nobel, o Sakharov e o Václav Havel — vive na clandestinidade desde a reeleição de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais de julho de 2024, denunciadas como fraudulentas pela oposição.

“O que é isso? Eu não posso acreditar, estou chocada!”, disse em uma conversa com seu aliado Edmundo González Urrutia, exilado na Espanha e que a substituiu como candidato nas últimas eleições após sua inabilitação.

Machado foi premiada “por seu incansável trabalho de promoção dos direitos democráticos para o povo da Venezuela e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia”, anunciou o presidente do Comitê, Jørgen Watne Frydnes.

“É um dos exemplos mais extraordinários da coragem civil na América Latina em tempos recentes”, destacou.

Segundo ele, María Corina Machado, que vive na clandestinidade, se impôs como “uma figura fundamental unificadora em uma oposição política que antes esteve profundamente dividida” e que agora exige “eleições livres e um governo representativo”.

“Apesar de enfrentar sérias ameaças contra sua vida, ela permaneceu no país, uma escolha que tem inspirado milhões”, acrescentou o presidente do Comitê Norueguês do Nobel, que avaliou que a Venezuela “evoluiu de um país próspero e relativamente democrático para um Estado brutal e autoritário”.

– Casa Branca descontente-

Como esperado pelos observadores, o prêmio escapou das mãos do presidente americano, Donald Trump, no mesmo dia em que a trégua entre Israel e o Hamas, acordada sob pressão do líder republicano, entrou em vigor em Gaza.

A Casa Branca criticou a notícia, afirmando que o Nobel privilegiou critérios políticos. “O presidente Trump continuará alcançando acordos de paz, acabando com guerras e salvando vidas”, escreveu no X o diretor de comunicação da Casa Branca, Steven Cheung.

“O Comitê do Nobel provou que coloca a política acima da paz”, disse.

O prêmio, que Trump reivindicou para si, coincide com uma operação militar dos Estados Unidos no Caribe, que o governo Maduro considera uma “ameaça”.

Washington acusa o presidente venezuelano de estar por trás das redes de narcotráfico e afirma que sua operação obedece a um dispositivo antidrogas.

Machado, engenheira de 58 anos e mãe de três filhos, manifestou seu apoio a essa mobilização militar, que levou a vários ataques a embarcações na região que, segundo os Estados Unidos, transportavam drogas.

Por outro lado, o presidente francês, Emmanuel Macron, parabenizou Machado pelo prêmio.

Macron “saudou a coragem e o compromisso determinado com a democracia e a liberdade na Venezuela e expressou o reconhecimento da França por suas ações”, disse a Presidência francesa em um comunicado.

– Na clandestinidade –

A opositora vive na clandestinidade desde as eleições presidenciais de 28 de julho de 2024, nas quais Maduro reivindicou a vitória apesar das denúncias de fraude.

Nas últimas semanas, circulou nas redes sociais o rumor, alimentado também pelo ministro do Interior Diosdado Cabello, de que María Corina Machado estaria refugiada na embaixada dos Estados Unidos.

Seu paradeiro não pôde ser confirmado pela AFP nem por nenhuma autoridade venezuelana ou americana.

A oposição liderada por Machado reivindica a vitória nas eleições presidenciais de 2024, às quais concorreu com a candidatura de Edmundo González Urrutia.

O ex-diplomata, que compartilha com Corina o Prêmio Sakharov, celebrou o Nobel como um “merecidíssimo reconhecimento” à sua “longa luta” pela “liberdade”. “A primeira Nobel da Venezuela!”, escreveu na rede social X.

O porta-voz da Comissão de Direitos Humanos da ONU, Thameen Al-Kheetan, disse que a decisão reflete “as claras aspirações do povo da Venezuela por eleições livres e justas, pelos direitos civis e políticos e pelo Estado de direito”.

O Nobel é uma “mensagem poderosa” em favor da democracia, afirmou Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.

No ano passado, o prestigioso prêmio foi para o grupo antinuclear japonês Nihon Hidankyo, um movimento promovido por sobreviventes das bombas de Hiroshima e Nagasaki.

O prêmio, que será entregue em 10 de dezembro em Oslo, consiste em uma medalha de ouro, um diploma e uma quantia de 1,2 milhão de dólares (6,42 milhões de reais).

