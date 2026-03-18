Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

– Três mortos por míssil iraniano na Cisjordânia –

Três pessoas morreram na noite desta quarta-feira na queda de fragmentos de um míssil em uma localidade palestina da Cisjordânia, segundo os serviços médicos. O incidente ocorreu logo após o Exército de Israel reportar o lançamento de projéteis iranianos.

Segundo o Crescente Vermelho Palestino, houve “três mortos e cinco feridos, um deles em estado muito grave”.

– Catar expulsa diplomatas iranianos –

O Catar determinou hoje que dois diplomatas iranianos e suas equipes deixem o país, após um ataque à sua maior jazida de gás, atribuído a Teerã.

“Os dois adidos da embaixada, assim como as pessoas que trabalham em seus escritórios, foram declarados personae non gratae e foram convidados a deixar o território em um prazo de 24 horas”, publicou no X a chancelaria do Catar.

– Israel ataca norte do Irã –

O Exército israelense anunciou que atacou o norte do Irã pela primeira vez desde o começo da guerra, em 28 de fevereiro. “Com base em informações de inteligência da Marinha e das Forças de Defesa de Israel, a Força Aérea israelense começou a atacar alvos no norte do Irã”, informou o Exército.

– Petróleo dispara –

Os preços do petróleo fecharam em alta hoje, devido aos ataques à infraestrutura energética no Irã e no Catar. O barril do Brent subiu 3,83%, aos 107,38 dólares, após começar o dia no vermelho. Já o do WTI fechou em alta de 0,11%, aos 96,32 dólares.

– Quatro feridos na Arábia Saudita –

Quatro pessoas ficaram feridas depois que a defesa interceptou um míssil balístico, cujo fragmento caiu hoje sobre uma área residencial da capital saudita, Riade, informou a Defesa Civil.

O Ministério da Defesa da Arábia Saudita informou que interceptou quatro mísseis balísticos direcionados à capital e disse que um fragmento caiu perto de uma refinaria ao sul de Riade.

– UE condena execução de cidadão sueco no Irã –

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, condenou a execução de um cidadão sueco por parte do Irã e afirmou que se trata de “um ato brutal de violência sem sentido”.

– Catar considera ataques do Irã a suas instalações de gás uma “ameaça” –

O Catar afirmou, nesta quarta-feira (18), que os ataques do Irã contra sua principal instalação gasífera, na costa norte do país, constituem uma “ameaça direta à sua segurança nacional”.

– Irã alerta para consequências de ataques a instalações energéticas –

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, advertiu que os ataques contra a infraestrutura de energia podem ter “consequências incontroláveis, cujo alcance pode abranger o mundo inteiro”, depois que o campo de gás South Pars–North Dome foi alvo de um ataque.

– Exército israelense diz que vai continuar ‘eliminando’ autoridades do Irã –

O Exército israelense afirmou que não vai deter sua “série de eliminações” de autoridades iranianas, depois que o país anunciou ter matado o ministro da Inteligência do Irã, Esmail Khatib.

A morte de Khatib ocorreu depois que Israel matou o poderoso chefe de segurança do Irã Ali Larijani, e outra personalidade influente, Gholamreza Soleimani, comandante da força paramilitar Basij.

– Khamenei afirma que vingará morte de Larijani –

O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, advertiu que os “assassinos” responsáveis pela morte de Ali Larijani pagarão por isso.

“Cada gota de sangue derramado tem seu preço, e os assassinos criminosos desses mártires terão de pagá-lo em breve”, disse Mojtaba Khamenei, que ainda não apareceu em público desde que assumiu o cargo alguns dias depois do assassinato de seu pai, o líder supremo Ali Khamenei, morto em 28 de fevereiro, no começo da guerra.

– EUA busca conter preço dos combustíveis –

Os Estados Unidos buscam conter o aumento do preço dos combustíveis e anunciaram uma suspensão por 60 dias da Lei Jones, para permitir que embarcações com bandeira estrangeira possam transportar carga entre portos americanos. Além disso, o Departamento do Tesouro emitiu uma licença para autorizar algumas transações entre entidades americanas e a estatal petroleira de Venezuela.

– Quase mil mortos no Líbano –

O Ministério da Saúde do Líbano reportou um balanço de 968 mortos e mais de 2.400 feridos desde 2 de março, quando ataques do movimento Hezbollah arrastaram o país para a guerra.

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