Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

– Reunião urgente do Conselho de Segurança sobre o Irã –

O Conselho de Segurança da ONU vai se reunir a portas fechadas nesta sexta-feira, a pedido da Rússia, para debater a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, segundo uma fonte do governo russo citada pela agência Tass.

“A Federação da Rússia solicitou a celebração de consultas a portas fechadas no Conselho de Segurança da ONU devido aos ataques em curso contra infraestruturas civis no Irã, em particular contra centros de ensino e de saúde”, afirmou Evgeni Uspenski, porta-voz do representante da Rússia na ONU.

– Arábia Saudita intercepta drones –

O Ministério da Defesa saudita informou que “interceptou e destruiu” quatro drones no leste do reino.

– Rubio na França para reunião do G7 –

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, desembarcou na França para uma reunião de ministros das Relações Exteriores do G7.

Rubio, que não compareceu ao primeiro dia da reunião, disse que era do “interesse” do G7 (Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália e Japão) promover a reabertura do Estreito de Ormuz, atualmente bloqueado pelo Irã.

– Petróleo em queda –

O barril de petróleo do tipo Brent, referência internacional, era negociado em queda de 1,8%, a 106,12 dólares, depois que o presidente americano, Donald Trump, ampliou o prazo para que o Irã reabra o estratégico Estreito de Ormuz e não ordenou ataques contra as centrais energéticas do país.

O barril de West Texas Intermediate (WTI), referência para o mercado dos Estados Unidos, recuava 1,5%, a 93,07 dólares.

– Irã ataca Israel e forças dos Estados Unidos no Golfo –

A Guarda Revolucionária iraniana anunciou ataques com mísseis e “drones destrutivos e de voo autônomo” contra alvos em Israel e instalações militares no Golfo utilizadas pelas forças dos Estados Unidos.

Ataques foram lançados contra Israel, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait e Bahrein, afirmou o exército ideológico iraniano em um comunicado.

No Bahrein, uma instalação de manutenção do sistema de defesa antiaérea Patriot foi atingido. O principal porto comercial do Kuwait, Shuwaikh, sofreu danos em um ataque com drones.

– Ataques israelenses em “larga escala” em Teerã –

O Exército israelense informou que suas forças executaram “ataques em larga escala contra a infraestrutura do regime terrorista iraniano no coração” da capital Teerã.

– Explosões em Beirute –

A imprensa libanesa informou que um ataque israelense atingiu os subúrbios do sul da capital Beirute durante a madrugada. Jornalistas da AFP ouviram explosões procedentes do reduto do movimento pró-iraniano Hezbollah.

– Países asiáticos adotam medidas para enfrentar crise energética-

O governo do Japão planeja suspender temporariamente as restrições às usinas termelétricas a carvão para aliviar a crise energética provocada pela guerra no Oriente Médio.

No Vietnã, as autoridades suspenderam provisoriamente um imposto ambiental sobre combustíveis para reduzir os preços da gasolina em 25%, segundo o Ministério do Comércio.

A Índia também decidiu reduzir os impostos sobre combustíveis para evitar um aumento dos preços nos postos de gasolina, informou seu Ministério das Finanças.

– Trump adia ultimato ao Irã –

Trump adiou até 6 de abril a ameaça de destruir a infraestrutura de energia elétrica do Irã.

“A pedido do governo iraniano (…) suspendo o período de destruição de Usinas de Energia por 10 dias, até segunda-feira, 6 de abril de 2026, às 20h00 (21h00 de Brasília)”, afirmou em sua plataforma Truth Social. “As conversações continuam e (…) vão muito bem”.

– Atletas iranianos impedidos de viajar –

O Irã proibiu, até nova ordem, que as seleções nacionais e os clubes esportivos viajem a países considerados “hostis”, informou a agência de notícias Isna, que alega riscos relacionados à segurança dos atletas.

A seleção de futebol do Irã se classificou para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada a partir de 11 de junho no Canadá, Estados Unidos e México. A Federação Iraniana informou na semana passada que o país tinha a intenção de participar do torneio, mas não nos Estados Unidos.

– Irã respondeu ao plano de paz americano –

O Irã respondeu oficialmente por meio de “intermediários” a uma proposta americana de 15 pontos para encerrar a guerra, que foi transmitida pelo Paquistão, país mediador, e agora “aguarda que a outra parte se pronuncie”, informou na quinta-feira a agência iraniana Tasnim.

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