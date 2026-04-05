Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

– Mísseis contra Israel –

Israel foi alvo de mísseis lançados pelo Irã neste domingo (5), informou o Exército israelense em suas redes sociais.

– Kuwait responde a ataque –

O Exército do Kuwait informou neste domingo que sua defesa aérea foi ativada para interceptar mísseis e drones disparados contra o seu território, e acrescentou que explosões foram ouvidas devido a essas interceptações.

– Irã autoriza navios iraquianos a cruzar o Estreito de Ormuz –

O Irã anunciou neste sábado que navios iraquianos podem cruzar o Estreito de Ormuz, uma via marítima estratégica praticamente bloqueada por completo por Teerã desde o início da guerra no Oriente Médio, em 28 de fevereiro.

– Giorgia Meloni conclui viagem ao Golfo –

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, foi recebida nos Emirados Árabes Unidos pelo presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan, após ter se reunido com o emir do Catar em Doha, em uma viagem centrada no cessar das hostilidades, no Estreito de Ormuz e na crise energética.

– África, possível vítima colateral da guerra –

A guerra “apresenta um risco grave” para a África, onde poderia elevar enormemente o custo de vida, advertem a União Africana (UA), o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e várias instituições da ONU.

– Ultimato sobre Estreito –

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado que o Irã tem 48 horas para chegar a um acordo sobre a reabertura do estratégico Estreito de Ormuz ou enfrentará um “inferno”.

“Lembrem de quando dei ao Irã dez dias para FECHAR UM ACORDO OU ABRIR O ESTREITO DE ORMUZ. O tempo está acabando: 48 horas antes que todo o inferno desate sobre eles”, escreveu Trump em sua plataforma, Truth Social, em alusão ao ultimato feito em 26 de março.

– Manifestações contra a guerra e o Hezbollah –

Dezenas de milhares de apoiadores do líder religioso xiita Moqtada Sadr se reuniram neste sábado, em Bagdá e em todo o Iraque, para condenar Israel e Estados Unidos e pedir o fim do conflito no Oriente Médio.

Em Tel Aviv, mais de mil pessoas protestaram contra a guerra que Israel trava contra o Irã e o movimento islamista pró-iraniano Hezbollah no Líbano, pedindo às autoridades que a encerrem, antes de serem dispersadas pela polícia. “Não bombardeiem! Dialoguem!”, “Chega das besteiras de Bibi”, repetiam os manifestantes, constatou no local uma jornalista da AFP.

– Indonésia condena explosão que feriu três soldados –

Jacarta classificou como “inaceitável” a explosão que feriu, no Líbano, três capacetes azuis indonésios, enquanto no sábado chegaram ao seu país os corpos de outros três soldados indonésios mortos em território libanês.

– Universidades na mira –

Os ataques de Israel e dos Estados Unidos atingiram mais de 30 universidades do Irã desde que a guerra começou, em 28 de fevereiro, disse o ministro da Ciência neste sábado.

“Até o momento, mais de 30 universidades foram alvo direto” de ataques, declarou Hosein Simai Sarraf à imprensa durante uma visita à Universidade Shahid Beheshti, no norte de Teerã, atacada na sexta-feira.

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