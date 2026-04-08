Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

– Líbano decreta dia de luto –

O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, decretou luto nacional nesta quinta-feira (9), após ataques israelenses deixarem 182 mortos e 890 feridos, segundo um balanço preliminar do Ministério da Saúde.

O gabinete do premier ordenou o fechamento das repartições públicas e o hasteamento de bandeiras a meio mastro. Segundo o ministério, 1.739 pessoas morreram e 5.873 ficaram feridas no Líbano desde o começo da guerra entre Israel e o Hezbollah, em 2 de março.

– Cessar-fogo como condição –

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta quarta-feira que o cessar-fogo no Líbano faz parte das condições fundamentais apresentadas por seu país em um plano de 10 pontos para encerrar a guerra, informou a agência Isna.

Em conversa por telefone com o presidente francês, Emmanuel Macron, Pezeshkian insistiu “na necessidade de um cessar-fogo no Líbano” e lembrou que essa exigência é uma das condições essenciais do plano de dez pontos do Irã, que foi aceito por Donald Trump como uma proposta “viável” para negociar com Teerã, além do cessar das hostilidades por duas semanas acordado ontem.

– Decisão do Irã –

O vice-presidente JD Vance, que vai liderar no próximo sábado a delegação dos Estados Unidos nas negociações com o Irã, considerou nesta quarta-feira que cabe aos dirigentes iranianos decidir se a trégua fracassará por causa do Líbano.

“Se o Irã quiser que essa negociação seja rompida por um conflito no qual eles estão sendo esmagados no Líbano, que não tem nada a ver com eles, e que os Estados Unidos nunca disseram que fizesse parte do cessar-fogo, é uma escolha deles. Achamos que seria uma estupidez, mas é a escolha deles”, declarou Vance, antes de deixar Budapeste.

– Petróleo em queda –

Os preços do petróleo e do gás despencaram nesta quarta-feira, após o anúncio de um cessar-fogo de duas semanas entre os Estados Unidos e o Irã, o que despertou esperanças de uma reabertura do Estreito de Ormuz.

O preço do barril do Brent para entrega em junho caiu 13,29%, aos 94,75 dólares, e o do West Texas Intermediate (WTI) para maio recuou 16,41%, aos 94,41 dólares.

Os preços do gás também despencaram. O contrato a futuro holandês TTF caiu 14,92%, aos 45,30 euros.

– Bahrein reabre espaço aéreo –

O Bahrein anunciou nesta quarta-feira a abertura de seu espaço aéreo, fechado desde o começo da guerra, após o Irã e os Estados Unidos concordarem com um cessar-fogo de duas semanas. O Iraque já havia anunciado a reabertura de seu espaço aéreo.

– Presidente do Parlamento iraniano critica ‘violações’ do cessar-fogo –

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad-Bagher Ghalibaf, declarou nesta quarta-feira (8) que o cessar-fogo e as conversas com os Estados Unidos são “pouco razoáveis” porque, segundo ele, três princípios do acordo já foram violados, citando os ataques contínuos no Líbano, a entrada de um drone no espaço aéreo iraniano e a negação do direito do Irã de enriquecer urânio.

“Agora, a própria ‘base viável sobre a qual negociar’ foi violada de maneira aberta e clara, mesmo antes de as negociações começarem. Nessa situação, um cessar-fogo bilateral ou negociações são pouco razoáveis”, acrescentou.

– Emirados afirmam que Irã deve pagar por ‘danos e reparações’ –

Os Emirados Árabes Unidos consideraram que o Irã deveria pagar pelos danos causados com seus ataques no Golfo e pediram que os Estados Unidos esclareçam as modalidades da trégua.

– EUA afirma que Otan lhe ‘deu as costas’ –

A Otan “deu as costas” aos Estados Unidos na guerra contra o Irã, afirmou a Casa Branca, pouco antes de uma reunião entre o secretário-geral da Aliança Atlântica, Mark Rutte, e o presidente Donald Trump.

– Trump continuará diálogo sobre Líbano com Netanyahu –

Trump continuará debatendo com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a ideia de incluir o Líbano em um acordo de cessar-fogo na guerra com o Irã, informou a Casa Branca.

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