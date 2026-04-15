Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

– Netanyahu: ‘Desmantelamento do Hezbollah’ é principal objetivo de negociação com Líbano

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quarta-feira (15) que o principal objetivo da negociação com o Líbano é garantir o “desmantelamento” do movimento islamista Hezbollah, após as primeiras conversas diretas entre os dois países em décadas.

Netanyahu afirmou que os Estados Unidos mantêm Israel informado sobre seus contatos com o Irã, e que os dois países compartilham os mesmos objetivos. Eles querem que o urânio enriquecido seja retirado daquele país, que sua capacidade de enriquecimento seja eliminada e que o Estreito de Ormuz seja reaberto, segundo o premier.

– EUA discute segunda rodada de negociações com Irã no Paquistão –

Os Estados Unidos estudam a possibilidade de uma segunda rodada de negociações de paz com o Irã no Paquistão, e se mostram otimistas quanto à possibilidade de alcançar um acordo, informou a Casa Branca nesta quarta-feira.

“Essas conversas estão em andamento” e “estamos otimistas quanto às perspectivas de um acordo”, declarou a porta-voz do Executivo americano, Karoline Leavitt.

– Exército israelense estabelece ‘zona de extermínio’ do Hezbollah no sul do Líbano –

O chefe do Estado-Maior do Exército israelense declarou, nesta quarta-feira (15), que ordenou que uma área de cerca de 30 quilômetros da fronteira sul do Líbano até o rio Litani seja transformada em uma “zona de extermínio” do Hezbollah.

“Ordenei que toda a zona do sul do Líbano até a linha do rio Litani seja transformada em uma zona de extermínio dos terroristas do Hezbollah”, declarou o chefe do Estado-Maior, tenente-general Eyal Zamir, durante uma visita às tropas que lutam no país vizinho contra o movimento islamista, aliado do Irã.

– EUA afirma ter impedido passagem por Ormuz de nove embarcações procedentes do Irã –

O Exército dos Estados Unidos afirmou nesta quarta-feira que havia impedido a passagem de nove embarcações que partiram de portos iranianos durante os dois primeiros dias do bloqueio naval imposto contra a República Islâmica.

“Nove navios acataram a ordem das forças americanas de dar meia-volta e retornar a um porto ou zona costeira iraniana”, declarou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), responsável pelas tropas americanas no Oriente Médio, em uma publicação no X.

“Nenhum navio conseguiu passar pelas forças americanas”, garantiu o comando militar. Porém, dados de rastreamento naval parecem colocar essa informação em dúvida. Na terça-feira, ao menos três navios que zarparam de portos iranianos cruzaram o Estreito de Ormuz, segundo esses dados via satélite, embora alguns que seguiram essa rota posteriormente tenham retornado.

– Irã recebe delegação paquistanesa –

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, recebeu nesta quarta-feira uma delegação paquistanesa chefiada pelo comandante do Exército Asim Munir, dias depois de conversas fracassadas entre Estados Unidos e Irã no Paquistão para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã informou nesta quarta-feira que mantém contatos com os Estados Unidos por meio do Paquistão desde o retorno de sua delegação que viajou a Islamabad para as negociações.

– Israel considera conversas com Líbano ‘oportunidade histórica’ –

O governo israelense elogiou nesta quarta-feira o diálogo iniciado no dia anterior em Washington entre Israel e Líbano, e o considerou uma “oportunidade histórica para pôr fim a décadas de domínio do Hezbollah sobre o Líbano”.

– EUA nega ter aceito prorrogação de cessar-fogo –

“Os Estados Unidos não concordaram formalmente com uma extensão do cessar-fogo” de duas semanas com o Irã, disse nesta quarta-feira um funcionário de alto escalão, após informações de que os negociadores estariam perto de conseguir uma prorrogação da trégua, que, caso contrário, vence em uma semana.

“Prosseguem os esforços entre Estados Unidos e Irã para alcançar um acordo”, acrescentou.

– Irã insiste que tem direito a enriquecer urânio a um nível negociável –

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, reafirmou nesta quarta-feira que ninguém pode “tirar” do Irã o seu direito de fazer um uso pacífico da energia nuclear, mas que o nível deste enriquecimento é “negociável”.

– Irã ameaça bloquear Mar Vermelho se bloqueio americano persistir –

O Exército do Irã ameaçou bloquear o Mar Vermelho, ao qual não tem acesso territorial, em caso de persistência do bloqueio americano aos seus portos, considerando que este último pode levar a uma violação do cessar-fogo.

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