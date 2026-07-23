Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

afp_tickers

Compartilhar

4 minutos

Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio, após a retomada das hostilidades entre Estados Unidos e Irã, no último dia 7:

– EUA ataca novos alvos –

O Exército dos Estados Unidos lançou uma nova série de ataques contra a infraestrutura militar iraniana, marcando a 12ª noite consecutiva de bombardeios na república islâmica.

“A missão continuará com o objetivo de reduzir ainda mais a capacidade do Irã de ameaçar marinheiros civis e navios mercantes que transitam pelas águas da região”, declarou o comando central responsável pelas operações militares americanas no Oriente Médio.

– Houthis atacam petroleiros –

Rebeldes houthis do Iêmen informaram hoje que atacaram dois petroleiros sauditas no Mar Vermelho, após declararem um bloqueio marítimo à Arábia Saudita, em meio à guerra comercial entre Estados Unidos e Irã.

Aliados de Teerã, os houthis publicaram no aplicativo Telegram que realizaram “uma operação militar contra dois petroleiros sauditas que violaram o bloqueio”.

– Kuwait intercepta drones –

O Exército do Kuwait anunciou nesta quinta-feira (23), no X, que estava interceptando “drones hostis”, após vários dias de ataques iranianos contra o país.

– Washington e Riade chegam a acordo sobre cooperação nuclear –

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira um acordo com a Arábia Saudita sobre energia nuclear civil, “lançando as bases jurídicas de uma aliança de várias décadas”, para reforçar a infraestrutura energética saudita.

O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, citado no comunicado, afirmou que o acordo busca “reforçar as relações comerciais entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, garantir a prosperidade em nosso país e a segurança de nossos aliados no exterior”.

– Irã promete ‘resposta contundente’ –

O chanceler iraniano advertiu que seu país dará uma resposta contundente em caso de ataques contra suas infraestruturas civis depois que o presidente dos Estados Unidos ameaçou bombardear pontes e centrais elétricas.

“Nossa doutrina de defesa é clara: olho por olho. Qualquer ataque contra o Irã, incluídas nossas infraestruturas, provocará uma resposta contundente e decisiva”, afirmou no X o ministro, Abbas Araghchi.

– Trump ameaça bombardear pontes e centrais elétricas do Irã –

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou bombardear infraestruturas civis iranianas, como pontes e usinas de energia, caso a República Islâmica ataque navios no Estreito de Ormuz.

“Toda vez que a República Islâmica do Irã atacar uma embarcação no Estreito de Ormuz, seja com mísseis, drones ou qualquer outro tipo de arma ou munição, os Estados Unidos bombardearão e destruirão uma ponte ou uma usina de energia”, escreveu o presidente em sua plataforma Truth Social.

– Navios retornam após ameaças houthis –

Pelo menos nove navios mercantes retornaram para perto do Estreito de Bab el-Mandeb no Mar Vermelho depois que rebeldes iemenitas ameaçaram, na segunda-feira, impor um bloqueio marítimo à Arábia Saudita, segundo dados de rastreamento marítimo analisados nesta quarta-feira pela AFP.

– Irã nega atividade nuclear em Kolang após ameaças de Trump –

O Irã voltou a negar a existência de um complexo nuclear subterrâneo secreto na montanha Kolang, localizada no centro do país, que o presidente americano Donald Trump ameaçou atacar.

“As atividades nucleares do Irã foram integralmente declaradas à AIEA”, a Agência Internacional de Energia Atômica, insistiu o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaeil Baqaei, no X.

burx-my-eml-ega/hba/arm/pb/lm/aa/mvv/am-lb