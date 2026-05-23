Os premiados na 79ª edição do Festival de Cannes

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Seguem abaixo os premiados na 79ª edição do Festival de cinema de Cannes:

– Palma de Ouro –

“Fjord”, do romeno Cristian Mungiu

– Grande Prêmio –

“Minotaur,” do russo Andrey Zvyagintsev

– Prêmio do Júri –

“The Dreamed Adventure”, da alemã Valeska Grisebach

– Melhor direção –

Os espanhois Javier Calvo e Javier Ambrossi, de “La Bola Negra”, e o polonês Pawel Pawlikowski, de “Fatherland”

– Melhor ator –

O francês Valentin Campagne e o belga Emmanuel Macchia, de “Coward”

– Melhor atriz –

A belga Virginie Efira e a japonesa Tao Okamoto, de “All of a Sudden”

– Melhor roteiro –

“Notre Salut”, do francês Emmanuel Marre

– Câmera de Ouro –

“Benimana”, da ruandesa Marie-Clementine Dusabejambo

– Palma de Ouro de curta-metragem –

“For the Opponents,” do argentino Federico Luis

– Palmas de Ouro honorárias –

Os americanos John Travolta e Barbra Streisand, e o neozelandês Peter Jackson

meb/es/dbh/lb