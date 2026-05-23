Os premiados na 79ª edição do Festival de Cannes
Seguem abaixo os premiados na 79ª edição do Festival de cinema de Cannes:
– Palma de Ouro –
“Fjord”, do romeno Cristian Mungiu
– Grande Prêmio –
“Minotaur,” do russo Andrey Zvyagintsev
– Prêmio do Júri –
“The Dreamed Adventure”, da alemã Valeska Grisebach
– Melhor direção –
Os espanhois Javier Calvo e Javier Ambrossi, de “La Bola Negra”, e o polonês Pawel Pawlikowski, de “Fatherland”
– Melhor ator –
O francês Valentin Campagne e o belga Emmanuel Macchia, de “Coward”
– Melhor atriz –
A belga Virginie Efira e a japonesa Tao Okamoto, de “All of a Sudden”
– Melhor roteiro –
“Notre Salut”, do francês Emmanuel Marre
– Câmera de Ouro –
“Benimana”, da ruandesa Marie-Clementine Dusabejambo
– Palma de Ouro de curta-metragem –
“For the Opponents,” do argentino Federico Luis
– Palmas de Ouro honorárias –
Os americanos John Travolta e Barbra Streisand, e o neozelandês Peter Jackson
meb/es/dbh/lb