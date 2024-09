Os principais comandantes do Hezbollah mortos ou atingidos por Israel

Israel aplicou nos últimos meses uma série de golpes no movimento islamita libanês Hezbollah, ao eliminar vários dos seus comandos, o que enfraqueceu consideravelmente a estrutura militar dessa milícia xiita pró-Irã.

Seguem abaixo os principais nomes do Hezbollah que foram alvo de Israel desde o início dos confrontos na fronteira, há quase um ano, quando o grupo libanês abriu uma frente para apoiar o movimento palestino Hamas.

– Fuad Shukr –

O líder militar do Hezbollah, morto em 30 de julho em um bombardeio no subúrbio do sul de Beirute, foi um dos alvos mais importantes mortos em um ataque atribuído a Israel.

Um dos fundadores do movimento e braço direito do líder Hasan Nasrallah, Shukr tinha um papel de destaque nas operações do Hezbollah contra Israel a partir do sul do Líbano”, segundo uma fonte próxima do grupo libanês.

De acordo com Israel, Shukr foi responsável por um ataque que matou 12 crianças e adolescentes em 27 de julho na área das Colinas de Golã sírias ocupada e anexada por Israel. O Hezbollah negou envolvimento e prometeu vingar a morte do seu comandante.

Em comunicado divulgado após a sua morte, o Hezbollah homenageou o que chamou de “grande figura da resistência”, e Hasan Nasrallah declarou que eles mantiveram um contato diário desde a abertura da frente contra Israel.

– Ibrahim Aqil –

O comandante da temida unidade de elite do Hezbollah Al-Radwan, que fundou em 2008, foi morto no último dia 20 com outros 15 membros dessa força, em um bombardeio contra um prédio no subúrbio do sul de Beirute.

Considerado um terrorista pelo Departamento de Estado americano, Aqil era procurado em Washington por envolvimento nos atentados sangrentos antiamericanos na capital libanesa em 1983.

– Ali Karake –

Considerado o número três militar do Hezbollah, Karake foi alvo de um ataque israelense no último dia 23, no subúrbio do sul de Beirute, segundo uma fonte ligada ao movimento libanês. Horas mais tarde, o Hezbollah afirmou que o comandante havia escapado do ataque e que se encontrava em um “local seguro”.

– Ibrahim Kobeissi –

Kobeissi morreu no último dia 24, em um ataque israelense na periferia sul de Beirute. Ele comandava várias unidades, entre elas uma de mísseis guiados de precisão. Segundo o Exército israelense, ele foi alvo juntamente com outros comandantes da força de mísseis e foguetes do Hezbollah.

“Kobeissi era uma fonte importante de conhecimento em matéria de mísseis e tinha uma relação próxima com os comandantes militares do Hezbollah”, informou o Exército de Israel.

Kobeissi se uniu ao movimento em 1982 e ocupou vários postos militares, entre eles o de chefe da unidade Badr, responsável por uma das três áreas de operação do Hezbollah no sul do Líbano, segundo o grupo islamita.

– Mohamed Srur –

Israel afirmou hoje que matou o chefe da unidade de drones do Hezbollah, Mohamed Srur, em um bombardeio na cidade de Beirute. O movimento libanês confirmou a morte.

Entre outras figuras de destaque do Hezbollah, Wisam Tawil, comandante da unidade de elite Radwan, foi morto em janeiro, em um ataque israelense contra seu veículo no sul do Líbano.

Também morreram dois dos três comandantes dos setores do sul do Líbano: Mohamed Naser e Taleb Abdallah.

