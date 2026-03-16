Oscar: os vencedores das principais categorias

Aqui estão os vencedores das principais categorias da 98ª edição do Oscar, cujos prêmios foram entregues em Hollywood no domingo (15). 

“Uma Batalha Após a Outra” foi o grande vencedor da noite, com seis prêmios, seguido por “Pecadores”, com quatro. 

Melhor Filme: “Uma Batalha Após a Outra” 

Melhor Direção: Paul Thomas Anderson, “Uma Batalha Após a Outra” 

Melhor Ator: Michael B. Jordan, “Pecadores” 

Melhor Atriz: Jessie Buckley, “Hamnet” 

Melhor Ator Coadjuvante: Sean Penn, “Uma Batalha Após a Outra” 

Melhor Atriz Coadjuvante: Amy Madigan, “A Hora do Mal” 

Melhor Roteiro Original: Ryan Coogler, “Pecadores” 

Melhor Roteiro Adaptado: Paul Thomas Anderson, “Uma Batalha Após a Outra” 

Melhor Filme Internacional: “Valor Sentimental” (Noruega) 

Melhor Filme de Animação: “Guerreiras do K-Pop” 

Melhor Documentário Longa-metragem: “Mr. Nobody Against Putin”

