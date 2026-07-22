Ossada humana de quase 3 mil anos é exumada em El Salvador

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Arqueólogos exumaram nesta terça-feira (21) uma ossada humana de quase 3.000 anos de antiguidade na periferia de San Salvador, informou o Ministério da Cultura em um comunicado.

Os restos fazem parte de um sepultamento descoberto em 2 de julho em um centro arqueológico de Antiguo Cuscatlán, um distrito da área metropolitana, e estima-se que datem do ano 850 a.C., indicou a pasta da Cultura.

A cavidade continha ainda um pequeno vaso do tipo cerâmica Usulután, em forma de tartaruga marinha, e restos de ramos de mandioca sob camadas de cinzas de erupções vulcânicas de diferentes épocas.

Os restos humanos estavam de bruços e serão submetidos a estudos de radiocarbono para determinar exatamente sua idade. Também será realizado um exame de DNA para saber se correspondem a um homem ou a uma mulher.

Segundo o relatório oficial, na área podem existir restos semelhantes aos do sítio arqueológico de Chalchuapa, no oeste de El Salvador, onde foram encontrados, na década de 1970, um total de 33 indivíduos que são considerados a evidência mais antiga de sacrifício humano na região mesoamericana.

Essa descoberta é composta por 26 esqueletos completos, quatro parciais e três crânios isolados, muitos de bruços, com mãos e pés amarrados, ou que apresentavam sinais de mutilação e decapitação.

bur-ec/axm/mvl