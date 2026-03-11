Países da AIE liberam 400 milhões de barris de petróleo de suas reservas estratégicas

Os 32 países-membros da Agência Internacional de Energia (AIE) decidiram por unanimidade, nesta quarta-feira (11), liberar para o mercado 400 milhões de barris de petróleo de suas reservas estratégicas, a maior liberação desse tipo em sua história, anunciou a agência.

“Os países da AIE disponibilizarão 400 milhões de barris de petróleo (…) ao mercado para compensar a interrupção no fornecimento causada pelo fechamento efetivo do Estreito de Ormuz”, afirmou o diretor-executivo da agência, Fatih Birol, em um vídeo divulgado nesta quarta-feira.

“Os países da AIE decidiram por unanimidade lançar a maior liberação de reservas de petróleo de emergência da história da nossa agência”, que faz parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), acrescentou Birol.

“Esta é uma ação em larga escala destinada a mitigar os efeitos imediatos da perturbação dos mercados. Mas, para sermos claros, o fator mais importante para o retorno a fluxos estáveis de petróleo e gás é a retomada do trânsito pelo Estreito de Ormuz”, afirmou.

Segundo Birol, as reservas emergenciais serão disponibilizadas ao mercado de acordo com um cronograma adaptado à situação nacional de cada membro e serão complementadas por medidas de emergência adicionais em alguns países.

A guerra no Oriente Médio, que começou em 28 de fevereiro, interrompeu o comércio de petróleo pelo Estreito de Ormuz, um ponto de trânsito crucial por onde passam diariamente 15 milhões de barris de petróleo e outros 5 milhões de barris de derivados de petróleo, o que representa aproximadamente 25% do transporte marítimo mundial de petróleo.

Os membros da AIE detêm mais de 1,2 bilhão de barris em suas reservas de emergência, além de 600 milhões de barris de reservas mantidas pela indústria em virtude de obrigações governamentais.

O anúncio ocorre em um momento em que os líderes do G7, o grupo das economias mais avançadas do mundo, estudam as repercussões econômicas da guerra de Estados Unidos e Israel com o Irã, que entrou em sua segunda semana.

Os líderes do G7 devem se reunir por videoconferência nesta quarta-feira para discutir a questão das reservas energéticas, segundo o ministro da Economia francês, Roland Lescure.

Também nesta quarta-feira, o Japão — cujas reservas estratégicas de petróleo estão entre as maiores do mundo — e a Alemanha declararam que também recorrerão às suas reservas de petróleo.

A liberação coordenada das reservas da AIE é a sexta na história da instituição, que foi criada em 1974.

Ações coletivas semelhantes foram realizadas em 1991, às vésperas da Guerra do Golfo; em 2005, após os furacões Katrina e Rita; em 2011, durante a guerra civil líbia; e duas vezes após a invasão russa da Ucrânia, em 2022.

